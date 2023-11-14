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Через погіршення погодних умов окупантам важче проводити атаки біля Авдіївки, - Згурець

14 листопада, 2023 вiвторок
09:35
Війна з Росією карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що погіршення погодних умов на Авдіївському напрямку значно ускладнюють просування ворожої піхоти

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни й далі намагаються протискатись на Авдіївку з півночі та півдня. Є інформація, що противник продовжує рухатись в напрямку Степового і має певні успіхи. Є також і повідомлення від наших військових про успішно відбиті атаки противника", - розповів Згурець.

Аналітик додав, що противник почав менше використовувати бронетехніку для проведення штурмів

"Дорога від Красногорівки до Степового дуже добре контролюється нашою артилерією. До того ж там дуже ускладнена логістика для тих російських підрозділів, які мають просунулись до околиць Степового, отримали по зубах і зараз повертаються назад. Також суттєво погіршились погодні умови, що ускладнює просування російських військ, які здійснюють атаки без техніки. Це підтверджується і втратами противника на Авдіївському напрямку. Оскільки від початку атак на Авдіївку було знищено понад 230 зразків бронетехніки, а за останній тиждень лише 16 одиниць", - додав він.

  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
  • 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
  • Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.
  • Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, заявив, що великого тактичного значення Авдіївка для української армії не має.
  • З настанням несприятливих погодних умов українські військові намагатимуться перебити шляхи постачання російським бойовикам та виморозити їх.
Україна
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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