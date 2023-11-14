Через погіршення погодних умов окупантам важче проводити атаки біля Авдіївки, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що погіршення погодних умов на Авдіївському напрямку значно ускладнюють просування ворожої піхоти
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Росіяни й далі намагаються протискатись на Авдіївку з півночі та півдня. Є інформація, що противник продовжує рухатись в напрямку Степового і має певні успіхи. Є також і повідомлення від наших військових про успішно відбиті атаки противника", - розповів Згурець.
Аналітик додав, що противник почав менше використовувати бронетехніку для проведення штурмів
"Дорога від Красногорівки до Степового дуже добре контролюється нашою артилерією. До того ж там дуже ускладнена логістика для тих російських підрозділів, які мають просунулись до околиць Степового, отримали по зубах і зараз повертаються назад. Також суттєво погіршились погодні умови, що ускладнює просування російських військ, які здійснюють атаки без техніки. Це підтверджується і втратами противника на Авдіївському напрямку. Оскільки від початку атак на Авдіївку було знищено понад 230 зразків бронетехніки, а за останній тиждень лише 16 одиниць", - додав він.
- 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
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- 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
- Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення.
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