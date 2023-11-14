Через погіршення погодних умов окупантам важче проводити атаки біля Авдіївки, - Згурець

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни й далі намагаються протискатись на Авдіївку з півночі та півдня. Є інформація, що противник продовжує рухатись в напрямку Степового і має певні успіхи. Є також і повідомлення від наших військових про успішно відбиті атаки противника", - розповів Згурець.

Аналітик додав, що противник почав менше використовувати бронетехніку для проведення штурмів

"Дорога від Красногорівки до Степового дуже добре контролюється нашою артилерією. До того ж там дуже ускладнена логістика для тих російських підрозділів, які мають просунулись до околиць Степового, отримали по зубах і зараз повертаються назад. Також суттєво погіршились погодні умови, що ускладнює просування російських військ, які здійснюють атаки без техніки. Це підтверджується і втратами противника на Авдіївському напрямку. Оскільки від початку атак на Авдіївку було знищено понад 230 зразків бронетехніки, а за останній тиждень лише 16 одиниць", - додав він.