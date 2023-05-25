Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чув інформацію, що росіяни збираються одну з бригад перекинути на Бєлгородську область. Я думаю, що противник буде вишукувати внутрішні резерви десь у Російській Федерації, бо вони розуміють, що "пригода", яка сталася на Бєлгородщині, мала цілі та задачі, окрім боротьби добровольців з режимом Путіна, ще й відтягнути якусь частину російських військ на цю територію", - зауважив полковник СБУ.

Роман Костенко додав, що у РФ розуміють, якщо зняти деякі підрозділи з якогось небезпечного напрямку, де Україна може почати свої активні дії, відповідно, це буде загрозою тим російським військам, які там розташовані.

"Я думаю, що противник буде вишукувати якісь внутрішні резерви, щоб перекрити ту територію. Або будуть закликати допомогти ОДКБ, бо ж напали на суверенну державу та її територію. Тут вже питання до членів ОДКБ, які розуміють повний зашквар щодо вступу у цю війну. До того ж Росія сама не знає, де взагалі є її кордони. Буде цікаво спостерігати за цим на геополітичному рівні, а також за тим, що зараз буде відбуватися на полі бою", - сказав Костенко.