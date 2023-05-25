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Війна з Росією: хроніка
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Через "пригоду" у Бєлгородській області Росія буде вишукувати резерви або може закликати на допомогу ОДКБ, - полковник СБУ Костенко

25 травня, 2023 четвер
11:26
Війна з Росією Бєлгород

Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, вважає, що на Бєлгородщину російські підрозділи не будуть перекидатися з якогось напрямку чи ділянки фронту

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чув інформацію, що росіяни збираються одну з бригад перекинути на Бєлгородську область. Я думаю, що противник буде вишукувати внутрішні резерви десь у Російській Федерації, бо вони розуміють, що "пригода", яка сталася на Бєлгородщині, мала цілі та задачі, окрім боротьби добровольців з режимом Путіна, ще й відтягнути якусь частину російських військ на цю територію", - зауважив полковник СБУ.

Роман Костенко додав, що у РФ розуміють, якщо зняти деякі підрозділи з якогось небезпечного напрямку, де Україна може почати свої активні дії, відповідно, це буде загрозою тим російським військам, які там розташовані.

"Я думаю, що противник буде вишукувати якісь внутрішні резерви, щоб перекрити ту територію. Або будуть закликати допомогти ОДКБ, бо ж напали на суверенну державу та її територію. Тут вже питання до членів ОДКБ, які розуміють повний зашквар щодо вступу у цю війну. До того ж Росія сама не знає, де взагалі є її кордони. Буде цікаво спостерігати за цим на геополітичному рівні, а також за тим, що зараз буде відбуватися на полі бою", - сказав Костенко.

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний".
  • РФ заявила, що вбила 70 учасників подій на Бєлгородщині, а решту загнала в Україну. РДК каже, що не має втрат.
  • 24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр впевнена, що події на Бєлгородщині змусили військове керівництво РФ замислитись стосовно перегрупування своїх сил, які воюють в Україні
Світ
Росія
російська армія
ОДКБ
Бєлгород
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