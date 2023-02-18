Чеський президент Павел проти "розвалу Росії". Йому відповіли Кулеба та прем'єри Фінляндії і Швеції, - ЗМІ

Це сталося сьогодні, 18 лютого 2023 року, передає "Європейська правда".

"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо, у якийсь момент Україна змінить своє бачення", - заявив Павел після того, як очільник українського МЗС публічно наголосив на необхідності повернення Кримського півострова.

Як продовжив Петр Павел, поразка РФ має різні сценарії, у тому числі ті, які Захід, на його думку, має уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу Росії... Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам тоді може бути ні з ким вести переговори про розброєння", - вважає Павел, чиї президентські повноваження розпочнуться у березні.

Читайте також: "Треба допомогти повстати 60 анексованим Росією народам", - Лех Валенса

Павелу заперечив Кулеба.

"Є інтелектуальна пастка, яку треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", - заявив міністр.

"Немає різниці між тими, хто каже фразу "Україна, можливо поступиться" та фразу "Україні, певно, доведеться поступитися". Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо", - зазначив міністр закордонних справ України.

"Інші учасники дискусії також вступили в суперечку з Павелом, лишивши його єдиним учасником, який вдався до таких припущень", - пише "Європейська правда".

"Тим, хто каже "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути "реалістичним" - це означає бути короткозорим", - заявив прем’єрміністр Швеції Ульф Крістерссон.

Він також закликав усіх партнерів України "вірити в те, що ви робите".

Читайте також: Заходу треба пояснити, що попереду життя без Росії, і її природний розпад слід узяти під контроль, - Забужко

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін, зі свого боку закликала не пропонувати Росії "легку поразку", уникаючи уявних небажаних наслідків.

"Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на України. Всі 400 млрд заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Ціна для Росії за цей напад має бути справді високою. Якщо вона буде такою, яку вони осилять - то буде новий напад. І Росія має справді програти війну", - сказала очільниця фінського уряду.

Зрештою, Павел погодився, що Україна зможе перемогти у війні з Росією, але за умови подальшого надання їй західного озброєння й фінансування, а також посилення накладених на країну-агресора санкцій.