Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт Долінце розповів про світовий досвід

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про відновлення авіаперевезень, то маємо розуміти, що у разі відкриття зі сторони України повітряного, то першими полетіти зможуть саме українські авіаперевізники, адже їм найпростіший, найшвидше відновити операційну діяльність. Для того, щоб полетіли також європейські авіаперевізники вони повинні докласти зусиль для того, щоб європейська агенція безпеки польотів зняла заборону на польоту до України", - пояснив експерт.

Щодо того, чи знайдуться компанії, які будуть страхувати польоти до України, Долінце відповів: "Ми бачимо, що цивільний літаки літають і в Алжирі, і в Ізраїлі та інші країни, де існують ті чи інші військові ризики. В принципі, є певні відпрацьовані механізми страхування, з іншої сторони ми розуміємо, що там, де ризики - висока вартість такого страхування буде суттєво вищою і зрозуміло, це безпосередньо буде у вартості авіаційного перевезення, тобто ті квитки, які коштувати 100 доларів, сьогодні можуть коштувати у два рази, іноді навіть і дорожче, у зв'язку саме з високими військовими ризиками. Тобто у світі такий механізм існує, інше питання скільки така страховка буде коштувати й чи є той пасажиропотік, який буде готовий літати за тією вартістю квитків, яка буде".

Що передувало

У квітні Украерорух заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

У жовтні Дубревський казав, що аеропорт "Бориспіль" готовий розпочати приймати літаки вже через місяць після закінчення війни.

Згодом стало відомо, що після відновлення авіасполучення в Україні планують провести комплексну модернізацію та реконструкцію аеропорту "Бориспіль". На це знадобиться 420 млн євро.

Нагадаємо, 1 грудня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що першим в Україні планують відкрити міжнародний аеропорт "Бориспіль" під Києвом.

19 грудня 2023 року близько 9 ранку був виконаний технічний рейс літака Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі.

Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що відкриття аеропорту "Бориспіль" буде свідченням, що Україна перемагає, перемагає наша ППО і це буде потужним сигналом для економіки.