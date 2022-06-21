Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Литва приймала це рішення не одноосібно, його погоджено на рівні ЄС та НАТО. Інший момент - Литва не повністю припинила транзит всіх товарів, а ввела обмеження на певні товари - таким чином Росія не зможе апелювати до світової громадськості, що РФ не дозволяють завозити памперси, зошити для шкіл чи дитяче харчування, чи якісь інші необхідні речі. Певна категорія товарів проходить, але по стратегічних товарах Литва ввела обмеження", - сказав Рейтерович.



Політолог також додав, що чим більше таких точок напруги буде виникати на територіях інших країн, які межують з РФ, тим простіше буде Україні.



"Це цілком правильний крок, оскільки він узгоджується з тими санкціями, які були запроваджені проти РФ. Це певною мірою допомога Україні, тому що фокус уваги РФ зосереджений на цій проблемі, вони почали там військові навчання..А стосовно їхніх погроз, що вони силою будуть розв'язувати цю проблему, то ми добре знаємо, що Литва - це член НАТО, будь-які агресивні військові дії проти цієї країни отримають миттєву відповідь з боку Північноатлантичного альянсу….Росія може знову розмахувати зброєю, продовжувати якісь навчання, але певною мірою це буде відвертати їхню увагу від України. Тож чим більше таких точок напруги буде виникати на територіях інших країн, які межують з РФ, тим простіше буде Україні", - сказав Рейтерович.



17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.



У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.



20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.



21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".



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