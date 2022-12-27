Чверть експортованої Німеччиною в 2022 році зброї дісталась Україні

Про це повідомляє Spiegel.

На запит одного з депутатів від Лівих у Мінекономіки повідомили, що понад чверть зброї та військового спорядження, експортованого з початку року до 22 грудня, відправили в Україну.

Німеччина затвердила постачання до України зброї загальною вартістю 2,24 млрд євро. Сюди входить зокрема важка зброя - 30 зенітних танків Gepard , 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, п’ять РСЗВ, передова система ППО Iris-T. Якщо ж розглядати окремо зброю, експортовану до третіх країн, які не є членами ЄС та НАТО (загалом на 3.23 млрд євро), Україна з неї отримала понад дві третини.

26 грудня стало відомо, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини спрямувало 35 млн євро для забезпечення санітарно-гігієнічних та освітніх потреб українських дітей.

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