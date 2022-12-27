Чверть експортованої Німеччиною в 2022 році зброї дісталась Україні
Німеччина у 2022 році експортувала зброї на понад 8 млрд євро, що стало майже рекордом (у 2021 році було 9,35 млрд). Чверть цього озброєння дісталась Україні
Про це повідомляє Spiegel.
На запит одного з депутатів від Лівих у Мінекономіки повідомили, що понад чверть зброї та військового спорядження, експортованого з початку року до 22 грудня, відправили в Україну.
Німеччина затвердила постачання до України зброї загальною вартістю 2,24 млрд євро. Сюди входить зокрема важка зброя - 30 зенітних танків Gepard , 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, п’ять РСЗВ, передова система ППО Iris-T. Якщо ж розглядати окремо зброю, експортовану до третіх країн, які не є членами ЄС та НАТО (загалом на 3.23 млрд євро), Україна з неї отримала понад дві третини.
- 26 грудня стало відомо, що Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини спрямувало 35 млн євро для забезпечення санітарно-гігієнічних та освітніх потреб українських дітей.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.45Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе