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Cмерть Сталіна? Радослав Сікорський саркастично відреагував на скасування заяви Путіна

21 вересня, 2022 середа
00:03
Світ Радослав Сікорський

Депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський опублікував кадр з фільму "Смерть Сталіна"

Про це польський політик, колишній міністр національної оборони РП, ексочільник зовнішньополітичного відомства Польші та маршалек (спікер. - Ред.) сейму Радослав Сікорський написав у Twitter, реагуючи на раптове скасування анонсованого звернення Путіна.

Він опублікував кадр з фільму "Смерть Сталіна" й саркастично підписав його: "А може, є щось, чого ми ще не знаємо?".

  • Увечері 20 вересня анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували".
  • Нагадаємо, 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.
  • 20 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
  • Новина 20 вересня  про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
  • Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.
  • Увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.

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Польща
Володимир Путін
мобілізація
війна з Росією
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