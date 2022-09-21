Про це польський політик, колишній міністр національної оборони РП, ексочільник зовнішньополітичного відомства Польші та маршалек (спікер. - Ред.) сейму Радослав Сікорський написав у Twitter, реагуючи на раптове скасування анонсованого звернення Путіна.

Він опублікував кадр з фільму "Смерть Сталіна" й саркастично підписав його: "А може, є щось, чого ми ще не знаємо?".

Увечері 20 вересня анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували".

Нагадаємо, 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.

20 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.

Увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.