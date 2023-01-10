Нині офіційна кількість смертей від Covid-19 у Китаї після послаблення обмежень залишається низькою – із 7 грудня зафіксовано лише 37 смертей.
"Ми продовжуємо вимагати від Китаю швидших, регулярних і правдивіших даних про госпіталізацію та смерть, а також повнішого секвенування вірусів у реальному часі. ВООЗ стурбована ризиком для життя в Китаї та підтвердила важливість вакцинації, включаючи бустерні дози, для захисту від госпіталізації, важких захворювань і смерті", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.
Виконавчий директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Райан сказав, що цифри, оприлюднені Китаєм, "недостатньо відображають справжній вплив хвороби" з точки зору госпіталізацій та випадків інтенсивної терапії, а також смертей.
- 1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
- За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.
- Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.
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