Про це інформує CNN.

"Супутникові знімки, зроблені над низкою китайських міст, зафіксували скупчення людей у ​​крематоріях і похоронних бюро, оскільки країна продовжує боротьбу з безпрецедентною хвилею зараження Covid-19 після скасування суворих пандемічних обмежень", - пише видання.

На знімках Maxar наприкінці грудня та початку січня видно похоронне бюро на околиці Пекіна, де є черги транспортних засобів, що чекають біля похоронних бюро.

На першому фото вулиці навколо похоронного бюро Куньміна рік тому. Друге фото зроблене минулого тижня, на ньому видно більше машин, припаркованих уздовж вулиць біля входу.

Нещодавно Китай відмовився від суворого підходу до боротьби з вірусом, який спровокував масові заворушення після більш ніж двох років суворого контролю за особистим життям громадян.

Супутникові знімки доводять переповненість похоронних бюро та крематоріїв, повідомляє видання.

CNN з перших вуст повідомила, що в Пекіні перевантажений персонал намагається встигати за кількістю трупів, а сім’ї розповідають, що чекають днями, аби поховати чи кремувати своїх близьких.

На першому фото похоронне бюро міста Таншань у січні 2020 року, до того, як пандемія охопила країну і на другому - минулого тижня, де припарковано набагато більше транспортних засобів.