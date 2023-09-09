Данія взяла у трьох музеях Leopard 1 для навчання українських військових

Про це пише Forbes.

Українські танкісти почали прибувати в Данію ще в травні. Датчани взяли на себе відповідальність за першу фазу свого навчання - основні речі. Натомість німці взялися за другий етап - перекладачі та підрядники з німецької промисловості допомагають на обох етапах.

Навчання проходить на полігоні в Німеччині й триває шість тижнів.

Зазначається, що більшість танків належать німецькій фірмі Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft і стоять на складі два десятиліття. Вони потребували ремонту.

"Зрозуміло, що ми не маємо стільки часу, тому що важливо, щоб вони [танкісти] повернулися в Україну і могли допомогти своїм товаришам у захисті України", - сказав начальник штабу майор Кім Фонсека.

Тому консорціум звернувся по допомогу до данських музеїв. Очевидно, кілька Leopard 1A5, виставлені в музеях, були в кращому стані, ніж майже 100, що зберігалися на складах. Музеї позичили шість робочих танків, щоб тренування українських бійців розпочалося негайно.