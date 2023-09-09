Данія взяла у трьох музеях Leopard 1 для навчання українських військових
Для навчання українських військових Данія взяла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях. Вони виявились у кращому стані, ніж ті, що знаходяться на складах
Про це пише Forbes.
Українські танкісти почали прибувати в Данію ще в травні. Датчани взяли на себе відповідальність за першу фазу свого навчання - основні речі. Натомість німці взялися за другий етап - перекладачі та підрядники з німецької промисловості допомагають на обох етапах.
Навчання проходить на полігоні в Німеччині й триває шість тижнів.
Зазначається, що більшість танків належать німецькій фірмі Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft і стоять на складі два десятиліття. Вони потребували ремонту.
"Зрозуміло, що ми не маємо стільки часу, тому що важливо, щоб вони [танкісти] повернулися в Україну і могли допомогти своїм товаришам у захисті України", - сказав начальник штабу майор Кім Фонсека.
Тому консорціум звернувся по допомогу до данських музеїв. Очевидно, кілька Leopard 1A5, виставлені в музеях, були в кращому стані, ніж майже 100, що зберігалися на складах. Музеї позичили шість робочих танків, щоб тренування українських бійців розпочалося негайно.
- Три країни оголосили в лютому, що передадуть 100 танків німецького виробництва "в найближчі місяці".
- Танки від Данії та Німеччини мали надійти на початку літа.
- У серпні Німеччина заявила про надання Україні 30 танків Leopard 1.
- 8 вересня стало відомо, що перші 10 бойових танків Leopard 1 із партії, яку Данія пообіцяла ЗСУ, вже прибули до України. Водночас данські інструктори проводять навчання бійців
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