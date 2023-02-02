ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 грн

Про це поінформувала пресслужба ДБР.

Правоохоронці встановили, що група підприємців, яка займалася постачанням продуктів для ЗСУ, привласнювала кошти для забезпечення військових.

Окрім продажу товарів за завищеними цінами, були й інші схеми розкрадання грошей:

"До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" – начебто їх спожили солдати", – пояснили в пресслужбі.

Так, затримано п'ятьох осіб із групи зловмисників: представників підприємств-постачальників та військових, відповідальних за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Серед іншого затримано військовослужбовця, який займався махінаціями із бухгалтерією.

Зловмисники привласнили гроші, спрямовані міноборони на забезпечення військових, на суму в понад 4,6 млн грн. Потім вони ділили їх між собою.

"У ході проведених обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою", - додали в ДБР.

Попередньо учасникам схеми можуть інкримінувати ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів. Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.

25 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив про підтримку часткового відкриття реєстрів про закупівлі МО, також планується реформувати систему харчування ЗСУ.

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