"Де кролик? Ти - наступний": Ф'юрі вилаявся на Усика після бою з Чісорою

Про це повідомляє "Трибуна".

Ф'юрі викликав на ринг українця Олександра Усика. Це сталось після оголошення результату бою з Чісорою.

"Де Олександр Усик? Де кролик? Усик, ти наступний, маленька с**а. Зробімо це. Я і ти. Кролик. Боягуз. Маленький боксер, який побив бодібілдера. Я побив одного українця, Кличка, і я поб’ю тебе, беззуба маленька с**а. Ти огидний малий чоловічок. Зробімо це, с**а", - вилаявся Ф’юрі.

Олександр Усик не зводив погляду з Ф'юрі, але нічого не відповів британцю.

Для Олександра Усика поєдинок проти важковаговика з Великої Британії, якому належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), носитиме статус бою за звання абсолютного чемпіона, якщо його санкціонує IBF. Навіть у разі поразки від Ф'юрі, українець збереже титул IBF.

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