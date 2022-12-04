"Де кролик? Ти - наступний": Ф'юрі вилаявся на Усика після бою з Чісорою
Британський боксер Тайсон Ф'юрі вилаявся на українця Олександра Усика, який вийшов на ринг після бою Ф'юрі з Дереком Чісорою
Про це повідомляє "Трибуна".
Ф'юрі викликав на ринг українця Олександра Усика. Це сталось після оголошення результату бою з Чісорою.
"Де Олександр Усик? Де кролик? Усик, ти наступний, маленька с**а. Зробімо це. Я і ти. Кролик. Боягуз. Маленький боксер, який побив бодібілдера. Я побив одного українця, Кличка, і я поб’ю тебе, беззуба маленька с**а. Ти огидний малий чоловічок. Зробімо це, с**а", - вилаявся Ф’юрі.
Олександр Усик не зводив погляду з Ф'юрі, але нічого не відповів британцю.
Для Олександра Усика поєдинок проти важковаговика з Великої Британії, якому належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), носитиме статус бою за звання абсолютного чемпіона, якщо його санкціонує IBF. Навіть у разі поразки від Ф'юрі, українець збереже титул IBF.
- 26 листопада стало відомо, що Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.
- Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.
- Українець Денис Берінчик переміг француза Івана Менді в андеркарті бою Ф'юрі - Чісора. Наш боксер вийшов у ринг в формі спецпідрозділу "Кракен".
- У ніч з 3 на 4 грудня британці Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора зустрічались у бою за титул WBC в надважкій вазі.
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