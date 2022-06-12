Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На Півдні Збройні сили України активно наближаються до окупованого росіянами Херсона по 4-х напрямках. Коли вдасться перекрити цей вентиль надходження зброї та живої сили з Криму, ситуація на Сході України покращиться на нашу користь. Чим довше ми будемо сковувати сили росіян на Сході, тим швидше будемо просуватися на Півдні. Це така нелінійна стратегія: тут обороняємося, сковуємо сили, там рухаємося, наступаємо", - зазначив Ступак.

Військовий експерт додав, що росіян на Сході України багато й ситуація лишається напруженою.

"У Сєверодонецьку наші війська сковують велике угруповання росіян. На Сході зараз дуже гаряче. Туди поїхали навіть кадирівці. Хоча вони лише знімають тік-токи на околицях Сєверодонецька, якомога далі від бойових дій. Але водночас росіян на Донбасі дуже багато, ситуація надзвичайно напружена", - зауважив Іван Ступак.

Аналітик Defence Express Сергій Згурець вважає, що по лінії населених пунктів між Миколаєвом та Херсоном ми маємо можливість поступово тиснути на російські війська по зоні річки Інгулець та витискати противника з території.

СБУ в перехопленій розмові загарбник каже про контратаки українських військовослужбовців на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Мовляв "закривають" їх дуже сильно.

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