Деокупація Херсона перекриє шлях підтримки російського війська на Сході України, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак висловив думку, що деокупація Херсона й відновлення контролю над областю нашими Збройними силами перекриє шлях підтримки російського війська на Сході України
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"На Півдні Збройні сили України активно наближаються до окупованого росіянами Херсона по 4-х напрямках. Коли вдасться перекрити цей вентиль надходження зброї та живої сили з Криму, ситуація на Сході України покращиться на нашу користь. Чим довше ми будемо сковувати сили росіян на Сході, тим швидше будемо просуватися на Півдні. Це така нелінійна стратегія: тут обороняємося, сковуємо сили, там рухаємося, наступаємо", - зазначив Ступак.
Військовий експерт додав, що росіян на Сході України багато й ситуація лишається напруженою.
"У Сєверодонецьку наші війська сковують велике угруповання росіян. На Сході зараз дуже гаряче. Туди поїхали навіть кадирівці. Хоча вони лише знімають тік-токи на околицях Сєверодонецька, якомога далі від бойових дій. Але водночас росіян на Донбасі дуже багато, ситуація надзвичайно напружена", - зауважив Іван Ступак.
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