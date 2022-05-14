Депутати Маріупольської міськради просять МЗС врятувати захисників із Азовсталі

Про це інформує в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Муніципалітет Маріуполя закликав застосувати всі чинний міжнародні інструменти.

"Уже понад 75 днів в Україні йде безжальна війна, яку розв'язала Росія. Вона забирає життя мирного населення, руйнує домівки українців та знищує цілі міста.

Всю лють та безжальність цієї страшної війни пізнав на собі Маріуполь. Місто, яке донедавна було символом розвитку, зараз майже повністю зруйноване окупаційними військами Росії",

– йдеться у звернені депутатів.

Понад два місяці українські захисники Азовсталі знаходяться майже без води та їжі, під постійними обстрілами. Утім офіційного підтвердження евакуації героїв із заводу досі немає.

Маріупольські депутати звернулись до Міністерства закордонних справ України з проханням:

вжити заходів для здійснення процедури "extraction" стосовно військового гарнізону, який перебуває на території заводу "Азовсталь";

залучити міжнародні організації та світові спільноти з метою соціально-політичного впливу на інші країни, що можуть виступити третьою стороною для порятунку українських військових у Маріуполі шляхом процедури "extraction" та/або іншими способами;

звернутись до країн-членів ООН та Ради ООН з прав людини щодо безумовного дотримання Конвенції з прав людини, а також Женевських конвенцій.

Також міський голова Маріуполя Вадим Бойченко додав: "Наші героїчні захисники тримають оборону периметру Азовсталі вже понад двох місяців. Майже без води та їжі, під постійними обстрілами, але вони продовжують боронити Маріуполь.

Зараз необхідно посилити наші позиції. Потрібно залучення ООН та Червоного Хреста, лідерів провідних країн світу. Тому ми звертаємось до МЗС України з проханням залучити всі міжнародні інструменти для порятунку українських захисників та проведення операції екстракшн. Ми будемо боротися за життя наших військових, як і вони боронять наше місто".