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Депутати Маріупольської міськради просять МЗС врятувати захисників із Азовсталі

14 травня, 2022 субота
18:14
війна з Росією Азовсталь, Маріуполь

Сьогодні, 14 травня, депутати Маріупольської міської ради на позачерговій сесії звернулись до Міністерства закордонних справ України з проханням зробити все можливе заради порятунку українських військових на Азовсталі

Про це інформує в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Муніципалітет Маріуполя закликав застосувати всі чинний міжнародні інструменти. 

"Уже понад 75 днів в Україні йде безжальна війна, яку розв'язала Росія. Вона забирає життя мирного населення, руйнує домівки українців та знищує цілі міста.

Всю лють та безжальність цієї страшної війни пізнав на собі Маріуполь. Місто, яке донедавна було символом розвитку, зараз майже повністю зруйноване окупаційними військами Росії",
– йдеться у звернені депутатів.

Понад два місяці українські захисники Азовсталі знаходяться майже без води та їжі, під постійними обстрілами. Утім офіційного підтвердження евакуації героїв із заводу досі немає.

Маріупольські депутати звернулись до Міністерства закордонних справ України з проханням:

  • вжити заходів для здійснення процедури "extraction" стосовно військового гарнізону, який перебуває на території заводу "Азовсталь";
  • залучити міжнародні організації та світові спільноти з метою соціально-політичного впливу на інші країни, що можуть виступити третьою стороною для порятунку українських військових у Маріуполі шляхом процедури "extraction" та/або іншими способами;
  • звернутись до країн-членів ООН та Ради ООН з прав людини щодо безумовного дотримання Конвенції з прав людини, а також Женевських конвенцій.

Також міський голова Маріуполя Вадим Бойченко додав: "Наші героїчні захисники тримають оборону периметру Азовсталі вже понад двох місяців. Майже без води та їжі, під постійними обстрілами, але вони продовжують боронити Маріуполь.

Зараз необхідно посилити наші позиції. Потрібно залучення ООН та Червоного Хреста, лідерів провідних країн світу. Тому ми звертаємось до МЗС України з проханням залучити всі міжнародні інструменти для порятунку українських захисників та проведення операції екстракшн. Ми будемо боротися за життя наших військових, як і вони боронять наше місто".

  • Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.
  • Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис жителів потерпають від голоду.
  • Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.
  • Депутат Ярослав Кільдішов повідомив, що Маріупольська міська рада на позачерговій сесії підготувала звернення до МЗС України з проханням врятувати українських захисників, які перебувають на заводі "Азовсталь".
  • 14 травня Ірина Верещук заявила, що на сьогодні не існує шляху для евакуації усіх людей з Азовсталі відразу, однак Україна веде перемовини, щоб витягти звідти декілька сотень поранених та медиків, їх дійсно 60 осіб.

  • Раніше повідомлялося, що Україна продовжує вести переговори щодо евакуації військових із території Азовсталі. Тоді Ірина Верещук зазначила, що процес перемовин залишається складним. Віцепрем'єрка також закликала "не перебільшувати вплив світових лідерів" і назвала обложений завод "серцем країни".

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Маріуполь
МЗС
евакуація
Донеччина
воєнні дії
Азовсталь
міжнародні організації
воєнні злочини Росії
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