Депутати ПАРЄ підготували резолюцію про визнання Путіна диктатором
Депутати ПАРЄ підготували резолюцію, згідно з якою президента РФ Путіна офіційно визнають диктатором, а російським режим визнають диктатурою
Про це розповіла Тетяна Висоцька, кореспондентка телеканалу "Еспресо".
Сьогодні у французькому Страсбурзі розпочалася осіння сесія Парламентської асамблеї Європи. Кореспондентка зазначила, що вже бачила чернетку резолюції, яка буде поставлена на голосування ввечері в середу і, якщо все буде добре й "ні за які підступні поправки не проголосують", то Путіна офіційно визнають диктатором, а російським режим визнають диктатурою.
"Попри те, що сесія триває трохи більше за годину - ми вже маємо новину для України. Депутати ПАРЄ проголосували за внесення за термінової процедури до порядку денної сесії дебатів та резолюцій на українську тему - це забезпечення чесного миру в Україні та тривалої безпеки в Європі", - зауважила вона.
Кореспондентка додала, що документ резолюції на цю тему буде підготовлений політичним комітетом ПАРЄ протягом наступних кількох днів і на голосування резолюція буде виставлена у четвер у другій половині дня.
- 12 вересня комітет ПАРЄ з юридичних питань і прав людини висловив стурбованість поправками до конституції РФ, які забезпечують безстрокове президентство Володимира Путіна.
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