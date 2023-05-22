Про це Жеваго сказав у інтерв'ю Forbes.

"Це брехня. Вони не хотіли нам сплачувати за машини, які вже були зібрані. Відмовлялися сплачувати курсову різницю після того, як курс зріс до 36 грн/$, а контракти укладали за курсом 28 грн/$. Ми сказали: "Будь ласка, по-чесному компенсуйте нам вартість, тому що багато компонентів ми купуємо за долари". Замість цього купували "Татри", які дорожчі вчетверо – і за долари та євро, а не за українську гривню", – сказав Жеваго.

Він додав, що компанія була готова надати гарантії виконання держзамовлення, але на умовах передплат.

"Готові покласти долари на рахунки будь-якого державного банку і надати гарантію на всю суму передплати, що ви ці гроші отримаєте, якщо ми не поставимо автомобілі. Натомість нам пропонують контракти без передплати, а потім не платять рік, два, три… Змінюється курс, маємо суди, карні справи", – сказав він.

Підприємець розповів, що 2022 року Збройні сили України не придбали в КрАЗу жодного автомобіля. Перед тим придбали п’ять автівок без передплати. Ще п’ять відмовилися купувати та продали їх зі збитками для підприємства вже після націоналізації, в січні 2023-го.

"Після націоналізації, в листопаді, до березня заробітна плата не сплачувалася, бо не було жодного замовлення. Держава відмовлялася платити нам 4,5 млн грн за автомобіль, сьогодні ж для себе уклала із "КрАЗом" контракт на ті самі автомобілі вже по 5,6 млн грн за авто", – наголосив він.

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Костянтин Жеваго додав, що він пишається "АвтоКрАЗом".

"Це ракетний комплекс "Нептун", який стоїть на шасі КрАЗу. Оці ракети героїчно і символічно потопили крейсер "Москва". Розробка шасі для "Нептуна", побудованого спільно з КБ "Луч", коштувала мені як акціонеру кількох десятків мільйонів гривень. Якби держава хотіла насправді розвивати підприємство, вона замовляла б ці комплекси. Але як свого часу корумпована влада Порошенка купувала МАЗи в українську армію замість того, щоб купувати КрАЗи, таким самим чином ця влада замість того, щоб купувати КрАЗи, весь попередній рік купувала вантажівки "Татра", – додав Жеваго.

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