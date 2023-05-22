Держава відмовлялася платити нам 4,5 млн грн за авто, а тепер уклала із "КрАЗом" контракт на ті самі автомобілі вже по 5,6 млн грн, - Жеваго
Підприємець Костянтин Жеваго назвав неправдивою заяву міністра оборони Резнікова про те, що начебто причиною націоналізації КрАЗу було невиконання держзамовлення 2022 року
Про це Жеваго сказав у інтерв'ю Forbes.
"Це брехня. Вони не хотіли нам сплачувати за машини, які вже були зібрані. Відмовлялися сплачувати курсову різницю після того, як курс зріс до 36 грн/$, а контракти укладали за курсом 28 грн/$. Ми сказали: "Будь ласка, по-чесному компенсуйте нам вартість, тому що багато компонентів ми купуємо за долари". Замість цього купували "Татри", які дорожчі вчетверо – і за долари та євро, а не за українську гривню", – сказав Жеваго.
Він додав, що компанія була готова надати гарантії виконання держзамовлення, але на умовах передплат.
"Готові покласти долари на рахунки будь-якого державного банку і надати гарантію на всю суму передплати, що ви ці гроші отримаєте, якщо ми не поставимо автомобілі. Натомість нам пропонують контракти без передплати, а потім не платять рік, два, три… Змінюється курс, маємо суди, карні справи", – сказав він.
Підприємець розповів, що 2022 року Збройні сили України не придбали в КрАЗу жодного автомобіля. Перед тим придбали п’ять автівок без передплати. Ще п’ять відмовилися купувати та продали їх зі збитками для підприємства вже після націоналізації, в січні 2023-го.
"Після націоналізації, в листопаді, до березня заробітна плата не сплачувалася, бо не було жодного замовлення. Держава відмовлялася платити нам 4,5 млн грн за автомобіль, сьогодні ж для себе уклала із "КрАЗом" контракт на ті самі автомобілі вже по 5,6 млн грн за авто", – наголосив він.
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Костянтин Жеваго додав, що він пишається "АвтоКрАЗом".
"Це ракетний комплекс "Нептун", який стоїть на шасі КрАЗу. Оці ракети героїчно і символічно потопили крейсер "Москва". Розробка шасі для "Нептуна", побудованого спільно з КБ "Луч", коштувала мені як акціонеру кількох десятків мільйонів гривень. Якби держава хотіла насправді розвивати підприємство, вона замовляла б ці комплекси. Але як свого часу корумпована влада Порошенка купувала МАЗи в українську армію замість того, щоб купувати КрАЗи, таким самим чином ця влада замість того, щоб купувати КрАЗи, весь попередній рік купувала вантажівки "Татра", – додав Жеваго.
Передісторія
- 7 листопада 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" передано в управління Міністерства оборони
- У лютому 2023-го ексгендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняк розповів в етері Еспресо, що на той час, хоча після процедури націоналізації минуло понад три місяці, на заводі не було "ні замовника, ні реального господаря".
- У квітні 2023-го акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ" звернулися з відкритим листом до послів країн Великої сімки, щоб привернути увагу до факту незаконного відчуження (фактичної експропріації) їхнього підприємства на користь держави. Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ" заявили, що не розуміють, на якій підставі та з якою метою забрали (експропріювали) їхню власність і чим керувався уряд при прийнятті такого неефективного та некомпетентного рішення. "Адже для того, щоб завод працював на користь держави, не потрібно відбирати акції. Все, що потрібно – це розмістити державні замовлення на необхідну продукцію, забезпечити необхідне фінансування при відповідних гарантіях та дати можливість працювати фахівцям ПрАТ "АвтоКрАЗ" – людям, які не будуть експериментувати з виробництвом у такий важкий для країни час, а добре знають свою справу і докладуть усіх зусиль задля перемоги", – йшлося в заяві.
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