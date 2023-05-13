Про це ідеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначено, що 377 проєктів подавались органами місцевого самоврядування та центральними органами виконавчої влади через Галузеву систему управління відновленням інфраструктури, яка є складовою частиною цифрової екосистеми DREAM.

За результатами зустрічі визначили перелік проєктів з попередньою пріоритизацією.

"Кожне селище чи місто, Міністерство чи область може подати проєктну заявку за зрозумілою процедурою і отримати фінансування, якщо проєкт відповідає показникам пріоритизації. При цьому першочерговим залишається відновлення критичної інфраструктури та базових послуг в найбільш постраждалих громадах, забезпечення їх нормального функціонування", - заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Після прийняття рішення Урядом та погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету, Агентство відновлення почне реалізацію відбудови проєктів.

У відомстві додали, що буде проведено відповідні процедури закупівель та визначено переможців торгів.

"Фахівці Агентства вже провели виїзні наради, оглянули об'єкти та оцінили поточні масштаби руйнувань. Все це дозволить після прийняття рішення Урядом в найкоротші терміни розпочати реалізацію проєктів", - зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.