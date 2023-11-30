Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Як встановило слідство, обвинувачений упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він, зокрема, вчиняв дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

САП і НАБУ кваліфікують дії ексдепутата за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснювали за оперативного супроводу департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність обвинуваченого, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

У зв’язку з переховуванням за кордоном, про підозру екснардепу повідомили заочно та оголосили у розшук.