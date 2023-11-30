Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду
НАБУ та САП 29 листопада скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України III—IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"Як встановило слідство, обвинувачений упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше $567 тис. від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що він, зокрема, вчиняв дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.
САП і НАБУ кваліфікують дії ексдепутата за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 Кримінального кодексу України.
Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснювали за оперативного супроводу департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність обвинуваченого, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.
У зв’язку з переховуванням за кордоном, про підозру екснардепу повідомили заочно та оголосили у розшук.
- На початку жовтня 2020 року Посольство США назвало нардепа Андрія Деркача багаторічним агентом російських спецслужб і застерегло українських бізнесменів від співпраці з ним, пригрозивши поширенням санкцій на порушників
- 19 жовтня 2020 року facebook заблокував акаунт народного депутата Андрія Деркача через втручання в американські вибори.
- 7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав тодішню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.
- 18 березня 2021 року ФБР оголосило в розшук росіянина, якого разом з Деркачем підозрюють у спробі вплинути на вибори у США.
- 28 травня 2021 року ЗМІ написали, що слідство у США детально вивчить поїздку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані до України, де той зустрічався з підсанкційним нардепом Деркачем. Того ж дня у СБУ повідомили, що викрили агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
- 24 червня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що докази у справі агентурної мережі ГУР РФ, яку організував народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою нових санкцій проти РФ. У серпні того самого року РНБО запровадила санкції проти Деркача
- 16 вересня 2022 року пресслужба НАБУ повідомила, що нардепа Деркача викрили на держзраді й оголосили в розшук.
- 27 жовтня 2022 року нардепу обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту. 7 листопада Вищий антикорупційний суд залишив чинним цей запобіжний захід.
- 7 грудня в США екснардепу Андрію Деркачу заочно висунули звинувачення у відмиванні грошей.
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