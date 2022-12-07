У США нардепу Андрію Деркачу заочно висунули звинувачення у відмиванні грошей

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції США.

"Активного російського агента Андрія Деркача звинувачують у схемі з порушення санкцій у США", – зазначено в повідомленні.

Сьогодні, 7 грудня, у федеральному суді Брукліну Андрія Деркача за сімома пунктами заочно звинуватили у змові з метою порушення закону "Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження" (IEEPA), змові щодо банківського шахрайства, змові з відмиванням грошей і за чотирма пунктами – у відмиванні грошей під час купівлі та обслуговування двох комплексів нерухомості в Беверлі Гіллз у Каліфорнії.

За даними прокуратури, Деркач приховував свою зацікавленість в угодах і порушував санкції, запроваджені проти нього 2020 року.

У разі доведення вини Деркачу загрожує до 30 років позбавлення волі. Суддя федерального окружного суду оприлюднить вирок після розгляду рекомендацій США щодо призначення покарань та інших законодавчих факторів.

Водночас із оголошенням звинувачення прокуратура Східного округу Нью-Йорка подала й оголосила цивільний позов про конфіскацію майна, яке придбав Деркач.

На початку жовтня 2020 року Посольство США назвало нардепа Андрія Деркача багаторічним агентом російських спецслужб і застерегло українських бізнесменів від співпраці з ним, пригрозивши поширенням санкцій на порушників

19 жовтня 2020 року facebook заблокував акаунт народного депутата Андрія Деркача через втручання в американські вибори.

7 грудня 2020 року стало відомо, що Печерський районний суд за скаргами Центру протидії корупції зобов’язав тодішню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити справи про можливу держзраду проти народних депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача.

18 березня 2021 року ФБР оголосило в розшук росіянина, якого разом з Деркачем підозрюють у спробі вплинути на вибори у США.

28 травня 2021 року ЗМІ написали, що слідство у США детально вивчить поїздку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані до України, де той зустрічався з підсанкційним нардепом Деркачем. Того ж дня у СБУ повідомили, що викрили агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

24 червня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що докази у справі агентурної мережі ГУР РФ, яку організував народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою нових санкцій проти РФ. У серпні того самого року РНБО запровадила санкції проти Деркача

16 вересня 2022 року пресслужба НАБУ повідомила, що нардепа Деркача викрили на держзраді й оголосили в розшук.

27 жовтня 2022 року нардепу обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту. 7 листопада Вищий антикорупційний суд залишив чинним цей запобіжний захід

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb