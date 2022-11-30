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OPINION

Дещо про дефіцит зброї

Агія Загребельська
30 листопада, 2022 середа
16:06
Погляд Агія Загребельська

Навіть США виготовляє окремих боєприпасів на рік стільки, скільки влітку на сході ми використовували за три дні

Про дефіцит зброї:

1. Так, він дійсно є. Бо такої інтенсивності війни артилерії та танків у 21 сторіччі ніхто не чекав.

Це перевершує всі війни, що були після Другої світової.

Європейські армії в НАТО називають "бонсай", як мініатюрні японські дерева.

І навіть США виготовляє окремих боєприпасів на рік стільки, скільки влітку на сході ми використовували за три дні.

2. Це нам зброя потрібна для війни Росії проти України.

Світу вона потрібна ще й, щоб бути готовим до можливої війни Ірану, КНДР та КНР.

Отже "не вистачає" - це про ширший погляд на потреби.

Навіть США виготовляє окремих боєприпасів на рік стільки, скільки влітку на сході ми використовували за три дні

3. "Не вистачає" - це для мотивації промисловості та урядів виробляти.

Щоб не було помилкового уявлення, що все закінчиться і нові виробничі лінії будуть простоювати.

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4. "Не вистачає" - це також про дешевшу зброю, бо стріляти ракетами за 150 тис. по дронах за 20 можна, але не зовсім ефективно в тривалій перспективі.

5. "Не вистачає" - це про "зоопарк".

Десятки різноманітних позицій поставили нам різні країни у відповідь на наші заклики.

Вони майже всі вимагають різних боєприпасів, різного обслуговування та ремонту.

Нагадування про те, що боєприпаси "не ростуть на деревах", лунатимуть завжди

Адмініструвати це безпрецедентне "біорізноманіття" складно.

6. Вашингтон має занепокоєння, що ми не до кінця усвідомлюємо нестачу боєприпасів, і строки відкриття нових ліній (роки).

Тому, нагадування про те, що вони "не ростуть на деревах", лунатимуть завжди.

7. Але це все абсолютно сумісно з нашою неминучою перемогою. І суттєвих уповільнень в постачаннях чекати не варто.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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