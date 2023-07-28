Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки

"Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки

28 липня, 2023 п'ятниця
05:28
Світ Держдеп США

У Держдепі США зауважили, що вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи суттєво вдарив по продовольчій безпеці цілого світу, а обіцянки Путіна про безкоштовне зерно для кількох країн Африки - це лише слова, а не дії

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова, у будь-якій ситуації, включаючи вирішення глобальної загрози продовольчій безпеці", - наголосив він. 

Пател зауважив, що наразі Росія забезпечує 0,02% бюджету Всесвітньої продовольчої програми, натомість Сполучені Штати забезпечують приблизно половину. 

"Отже, цифри явно не брешуть, коли йдеться про те, хто тут насправді відданий розв'язанню кризи продовольчої безпеки", - сказав речник.

Крім того, Ведант Пател нагадав, що США засуджують односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи і розчаровані тим, що Росія відмовилася від пропозицій ООН зберегти угоду.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Пізніше міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Також стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

27 липня президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки. Саме це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав "жменькою пожертв".

Економіка
Україна
Росія
Африка
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
США
зернові
Читайте також:
Чехія Україна
27 липня, 2023 четвер
Росія звинуватила Чехію у русофобії – Прага різко відповіла: "Геть з України"
Віталій Табачников
27 липня, 2023 четвер
У збитому 25 липня вертольоті Ка-52 ліквідовано полковника ЗС РФ ,- росЗМІ
Юрій Арістов
27 липня, 2023 четвер
Рада підтримала припинення повноважень депутата Арістова
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.02
    Купівля 37.02
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
06:12
пістолет
Війська Руанди спробували вторгнутися до Республіки Конго, атакували прикордонників
06:00
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру чемпіонату України 2023/24
04:43
Кремль москва
Мер Москви заявив про нібито атаку БПЛА на столицю РФ
04:27
міномет
На Сумщині росіяни знищили ферму: загинуло понад півсотні тварин
03:44
Мірча Луческу
Коментатор Вацко заінтригував інформацією про хитке становище Луческу в "Динамо"
02:38
Антоніу Гутерреш
Гутерреш відреагував на путінський зерновий хабар африканським посіпакам, назвав його "жменькою пожертв"
02:22
Максим Шварцман
На війні загинув Максим Шварцман, який у цивільному житті був фотокореспондентом
01:19
Давід Сільва
Легендарний капітан "Манчестер Сіті" завершив кар'єру
00:58
Авдіївка
Загарбники обстріляли Авдіївку: вбили місцевого жителя та поранили ще двох чоловіків
00:51
Харківщина. Російський обстріл
Росіяни влучили у приватний будинок на Харківщині: поранено 5 мирних жителів
00:22
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 27 липня
00:10
Ексклюзив
Роман Костенко
Військовий експерт Костенко розповів, що потрібно Україні для розблокування портів
00:03
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
На Дніпропетровщині в місті, де народився Брежнєв, з центрального скверу прибрали його бюст
00:02
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами
2023, четвер
27 липня
23:53
Ексклюзив
Молдова
У Молдові встановлюють румунські радари ППО, - ексміністр оборони Шалару
23:51
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)
Харлан дискваліфікували на ЧС з фехтування після провокації росіянки: Україна готує апеляцію
23:24
Володимир Зеленський
Зеленський про позбавлення Арістова мандата: виїзд посадовців за кордон треба перевіряти до секунди
22:33
Матч Ворскле_ Діла
Ліги конференцій: "Ворскла" вирвала перемогу у грузинської "Діли"
22:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На півдні ЗСУ тиснуть на РФ, виснажуючи її та змушуючи перекидати резерви. Колонка Сергія Згурця
22:13
обстріл, Миколаївська область
РФ обстріляла селище на Миколаївщині: поранені 15-річна дівчина та 20-річний хлопець
21:56
ПВК Вагнера
Щонайменше 50 одиниць техніки: у Білорусь зайшла 12-а колона ПВК Вагнера
21:19
ЗСУ
Сили оборони звільнили село Старомайорське на Донеччині
21:00
Огляд
лрон-камікадзе «Вій»
Війна безпілотників: якими дронами-камікадзе користуються Україна та Росія
20:59
Верховна Рада
Рада ухвалила закон щодо відбору суддів КСУ, який є вимогою для членства України в ЄС
20:59
Ексклюзив
Володимир Путін і Сергій Шойгу
У російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки, - військовий експерт Снєгирьов
20:56
Україна Японія
Україна отримала $1,5 млрд від Японії: на що підуть кошти
20:46
Запоріжжя
Окупанти вдарили по Запоріжжю
20:34
ЗНО
Намагалися здобути вищу освіту, обійшовши ЗНО: МОН заблокувало видачу дипломів 450 студентам
20:04
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
Київ засудив затримання окупантами 14 людей у Сімферополі, які вийшли на підтримку Джеляла і братів Ахтемових
20:02
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Міф
19:46
Юрій Арістов
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру Арістову
19:37
Ексклюзив
Військові медики
Понад 500 цивільних і військових медиків перебувають у полоні РФ, - голова ГО "Військові медики України" Кривцов
19:31
контрнаступ, війна в Україні
Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб
19:13
ЗСУ
Швидкість українського контрнаступу зростає, — CNN
19:09
OPINION
Оксана Забужко
Цькування директорки Музею Голодомору: "вивчена безпорадність" перед російською пропагандою
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 519 дня війни: у США впевненні у силах ЗСУ, а в армії РФ поширюються панічні настрої
18:47
Швейцарія
Швейцарія може відмовитись від нейтралітету та долучитись до безпекової програми США
18:11
на фото: ДТП на Київщині, 27 липня
На Київщині легковик зіткнувся з автобусом: постраждало 9 людей
18:10
Ватикан
У Ватикані вперше судять кардинала: через збиткові угоди з нерухомістю у Лондоні
18:03
Ексклюзив
Олег Синютка
ВР сьогодні знову відзначилася: "слуги" вирішили, що парламент має й далі працювати в секретному режимі, - Синютка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV