Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова, у будь-якій ситуації, включаючи вирішення глобальної загрози продовольчій безпеці", - наголосив він.

Пател зауважив, що наразі Росія забезпечує 0,02% бюджету Всесвітньої продовольчої програми, натомість Сполучені Штати забезпечують приблизно половину.

"Отже, цифри явно не брешуть, коли йдеться про те, хто тут насправді відданий розв'язанню кризи продовольчої безпеки", - сказав речник.

Крім того, Ведант Пател нагадав, що США засуджують односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи і розчаровані тим, що Росія відмовилася від пропозицій ООН зберегти угоду.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Пізніше міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Також стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів.

27 липня президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки. Саме це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав "жменькою пожертв".