Дипломат Брайза розказав, чому більшість американців не хочуть, щоб Байден балотувався в президенти США

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"У Республіканській партії є радикальні політики, які політизують усе. Зараз вони активно політизують допомогу Україні. Трамп, який є кандидатом у президенти заявив, що, якщо його оберуть у листопаді 2024 року, він припинить війну Росії проти України протягом 24 годин. Звичайно, це неможливо. Якщо він переможе, то не припинить всю допомогу Україні, але однозначно зменшить її. Трамп не зможе перекрити всю американську підтримку, але питання сталої американської допомоги Україні стало політизованим", - зауважив Брайза.

За словами дипломата, якщо Байден переможе, то підтримка Україні й надалі продовжуватиметься на всіх фронтах.

"Але під знаком питання залишається те, чи взагалі буде Байден балотуватися. Переважна більшість американців, йдеться про понад 70%, не хочуть, щоб Джо Байден балотувався, бо вважають його занадто старим. Такої ж думки дотримуються навіть більшість з опитаних у партії демократів. Демократам доведеться поквапитися з пошуком альтернативного кандидата, якщо тільки Байден не наполягатиме на своїй участі у виборах", - підкреслив Брайза.

Дані опитування Wall Street Journal свідчать про те, що за результатами опитування, більша частина виборців у США вважає поточного президента Джо Байдена занадто старим для того, щоб балотуватися на другу каденцію

Що відомо про вибори в США

16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ.

Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа.

21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

26 серпня видання Politico відзначило курс Рамасвамі на зближення з Путіним. Проте жартома пропонувало йому розпитати у Пригожина, як президент Росії вміє виконувати обіцянки.

28 серпня потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО заради угоди з РФ проти Китаю.

Президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року.