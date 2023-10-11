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Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі

11 жовтня, 2023 середа
21:07
Світ

Дипломат Валерій Чалий вважає, що найближчим часом у світі може виникнути новий регіональний конфлікт

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що до війни в Ізраїлі, в першу чергу, причетна Росія. Ми бачили зустрічі Лавров з представниками ХАМАС. Проте ніхто не говорить про закриту зустріч Патрушева з бойовиками ХАМАС. Не важливо чи була зустріч з Путіним, оскільки цих зустрічей було достатньо аби зробити сигнали в бік терористів. Така ж зустріч відбулась з очільником КНДР. Тобто ми бачимо, як формувався наступний етап ескалації, сіяння хаосу та атаки на США і їх союзників. Всі ті, хто закрутив цю історію, розраховують на те, що демократичний світ зламається", - вважає Чалий

Дипломат вважає, що в найближчі тижні у світі може виникнути новий регіональний конфлікт

"Я можу помилятись, проте за всією логікою подій має виникнути ще третя гаряча точка у світі, після атаки Росії на Україну та бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Це очевидна логіка для тих, хто хоче зруйнувати світовий порядок. Чи буде це провокація проти Південної Кореї, або провокації в Китайському морі, важко сказати. Однак слід готуватись до того, що в найближчі тижні ми можемо побачити новий конфлікт.Чому третій? Все дуже просто. США у своїй військовій доктрині розраховують свої потужності на підтримку двох регіональних війнах. Про це чудово знають в Кремлі та Пекіні. Тому їм би зараз дуже хотілось би послабити військові потужності США", - додав він.
 

Події в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.

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