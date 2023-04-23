Про це пише ВВС, посилаючись на повідомлення реєстраційної служби окружної ради.

"Коронація короля Чарльза III стане історичною подією, а для батьків тих немовлят, які народяться в цей день, це буде ще більш пам’ятний час", - сказав радник Саймон Тагг.

Зазначається, що родини зможуть отримати кухлі, звернувшись до ради після коронації.

"Люди по всьому Стаффордширу дивитимуться коронацію по телевізору, збиратимуться з сусідами та друзями та відвідуватимуть спеціальні заходи, щоб відзначити цю подію. Це будуть справді незабутні вихідні та чудовий шанс для спільнот зібратися разом і відсвяткувати момент в історії", - йдеться у повідомленні.

ВВС також нагадує, що діти, народжені в день коронації королеви Єлизавети II 2 червня 1953 року, також отримували срібні пам'ятні кухлі на честь цієї події.