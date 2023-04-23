Діти, які народяться у день коронації Чарльза ІІІ, отримають пам'ятні кухлі від держави
Діти, які народяться у графстві Стаффордшир 6 травня, у день коронації Чарльза ІІІ, отримають від держави пам'ятні кухлі
Про це пише ВВС, посилаючись на повідомлення реєстраційної служби окружної ради.
"Коронація короля Чарльза III стане історичною подією, а для батьків тих немовлят, які народяться в цей день, це буде ще більш пам’ятний час", - сказав радник Саймон Тагг.
Зазначається, що родини зможуть отримати кухлі, звернувшись до ради після коронації.
"Люди по всьому Стаффордширу дивитимуться коронацію по телевізору, збиратимуться з сусідами та друзями та відвідуватимуть спеціальні заходи, щоб відзначити цю подію. Це будуть справді незабутні вихідні та чудовий шанс для спільнот зібратися разом і відсвяткувати момент в історії", - йдеться у повідомленні.
ВВС також нагадує, що діти, народжені в день коронації королеви Єлизавети II 2 червня 1953 року, також отримували срібні пам'ятні кухлі на честь цієї події.
- Корону Святого Едуарда, яка була символом британської монархії протягом 350 років, забрали з лондонського Тауеру, аби модифікувати до коронації Чарльза ІІІ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе