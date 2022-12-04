Британську корону модифікують для коронації Чарльза ІІІ

Про це повідомляє Reuters.

Яких саме модифікацій зазнає корона наразі не відомо. Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Новий правитель буде увінчаний короною Святого Едуарда та носитиме її під час служби.

Корона Святого Едуарда є символом британської влади з 1661 року, коли нею коронували Карла ІІ.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

Новим королем Сполученого Королівства став 73-річний принц Уельський Чарльз. 10 вересня у Лондоні його формально оголосили королем Великої Британії.

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