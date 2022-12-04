Британську корону модифікують для коронації Чарльза ІІІ
Корону Святого Едуарда, яка була символом британської монархії протягом 350 років, забрали з лондонського Тауеру, аби модифікувати до коронації Чарльза ІІІ
Про це повідомляє Reuters.
Яких саме модифікацій зазнає корона наразі не відомо. Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Новий правитель буде увінчаний короною Святого Едуарда та носитиме її під час служби.
Корона Святого Едуарда є символом британської влади з 1661 року, коли нею коронували Карла ІІ.
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