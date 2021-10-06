Дійсно нічого не їсть, - Ясько про голодування Саакашвілі
Народна депутатка зі "Слуги народу" Єлизавета Ясько зараз перебуває у Грузії
Вона розповіла про свої враження після відвідин Міхеіла Саакашвілі в ув'язненні, повідомляє 24 канал.
“Він налаштований по-бойовому, але, хочу сказати, це вже 6 день голодування. Він дійсно взагалі нічого не їсть”, – сказала Ясько.
Вона переконана, що міжнародна спільнота й Україна мають "займалися звільненням Саакашвілі як політичного в’язня".
"Це вже це питання днів, бо після 10 дня голодування стан здоров’я дуже сильно погіршується, і дуже хочеться не допустити цього", – повідомила нардепка.
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- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання Саакашвілі в Тбілісі.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі.
- Український консул відвідала третього президента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці в Руставі.
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