Дійсно нічого не їсть, - Ясько про голодування Саакашвілі

Вона розповіла про свої враження після відвідин Міхеіла Саакашвілі в ув'язненні, повідомляє 24 канал.

“Він налаштований по-бойовому, але, хочу сказати, це вже 6 день голодування. Він дійсно взагалі нічого не їсть”, – сказала Ясько.

Вона переконана, що міжнародна спільнота й Україна мають "займалися звільненням Саакашвілі як політичного в’язня".

"Це вже це питання днів, бо після 10 дня голодування стан здоров’я дуже сильно погіршується, і дуже хочеться не допустити цього", – повідомила нардепка.

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