Про це інформує Укрінформ з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією Президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, – це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з РФ", - сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що немає розподілу військовополонених на більш і менш пріоритетних. Влада займається питанням повернення і військовослужбовців з острова Зміїний, і нацгвардійців, захоплених у Чорнобильській зоні, а також тих цивільних заручників, які отримали вироки РФ від 15 до 19 років ув'язнення.