"Для них створили всі умови": омбудсмен про перебування командирів "Азова" в Туреччині
Командири полку "Азов", яких визволили минулого тижня під час обміну полонених між Україною та Росією, перебувають у Туреччині у безпечних умовах
Про це інформує Укрінформ з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією Президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, – це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з РФ", - сказав омбудсмен.
Лубінець наголосив, що немає розподілу військовополонених на більш і менш пріоритетних. Влада займається питанням повернення і військовослужбовців з острова Зміїний, і нацгвардійців, захоплених у Чорнобильській зоні, а також тих цивільних заручників, які отримали вироки РФ від 15 до 19 років ув'язнення.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.
- Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.
- СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.
- 24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.
- Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебувають у важкому психологічному та фізичному стані й потребують допомоги.
- Дружина полоненого азовця Лілія Ступіна розповіла, що ще близько 700 бійців "Азову" залишаються в полоні, а Червоний Хрест радить родинам полонених тільки молитися.
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