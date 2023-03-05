Для захисту від нових плануючих бомб потрібні сучасні винищувачі, - Ігнат
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат заявив, що для захисту від нових плануючих бомб, які РФ почала застосовувати проти України, потрібні сучасні винищувачі
Про це він повідомив у етері телемарафону.
Зокрема Ігнат підтвердив інформацію, що росіяни почали використовувати проти України нові керовані плануючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг.
Довідка
Плануючі бомби - це кореговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів. Імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34, який був збитий, атакував Україну саме такими бомбами.
- 4 березня повідомлялося, що російські війська вперше використали проти України керовані планерні бомби УПАБ-1500В, які важать 1500 кг.
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