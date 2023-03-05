Про це він повідомив у етері телемарафону.

Зокрема Ігнат підтвердив інформацію, що росіяни почали використовувати проти України нові керовані плануючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

Довідка

Плануючі бомби - це кореговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів. Імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34, який був збитий, атакував Україну саме такими бомбами.