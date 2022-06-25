Про це повідомляє Білоруський Гаюн.

О 19:04 стало відомо, що над Мстиславлем летять кілька літаків зі сторони Росії.



"У Мікашевичах в районі 19:20 було чути звуки, схожі на вибухи чи випущених ракет - 4, а також гул літака", - йдеться в повідомленні.



У відомстві припускають, що то знову робота дальньої авіації типу Ту-22М.



О 19:22 та 19:23 у Річиці Столинського району чули два вибухи та літаки.

У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.

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21 червня Міноборони України повідомило, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною близько 3,5-4 тис. військових.

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