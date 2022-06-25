До Білорусі прибула авіація, з якої вночі обстрілювали ракетами Україну, - ЗМІ
ЗМІ повідомляють, що до Білорусі прибули дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М, які цієї ночі обстрілювали Україну
Про це повідомляє Білоруський Гаюн.
О 19:04 стало відомо, що над Мстиславлем летять кілька літаків зі сторони Росії.
"У Мікашевичах в районі 19:20 було чути звуки, схожі на вибухи чи випущених ракет - 4, а також гул літака", - йдеться в повідомленні.
У відомстві припускають, що то знову робота дальньої авіації типу Ту-22М.
О 19:22 та 19:23 у Річиці Столинського району чули два вибухи та літаки.
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