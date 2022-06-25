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До Білорусі прибула авіація, з якої вночі обстрілювали ракетами Україну, - ЗМІ

25 червня, 2022 субота
19:45
війна з Росією Ту-22М

ЗМІ повідомляють, що до Білорусі прибули дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М, які цієї ночі обстрілювали Україну

Про це повідомляє Білоруський Гаюн.  

О 19:04 стало відомо, що над Мстиславлем летять кілька літаків зі сторони Росії.

"У Мікашевичах в районі 19:20 було чути звуки, схожі на вибухи чи випущених ракет - 4, а також гул літака", - йдеться в повідомленні.

У відомстві припускають, що то знову робота дальньої авіації типу Ту-22М.

О 19:22 та 19:23 у Річиці Столинського району чули два вибухи та літаки.

  • У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.
  • 23 червня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі у Москві зі білоруським колегою Віктором Хреніним заявив, що Росії та Білорусі потрібно вживати термінових заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави
  • 23 червня самопроголошений президент Білорусі приїхав до російського президента
  • 22 червня білоруські військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області
  • Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.
  • 21 червня Міноборони України повідомило, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною близько 3,5-4 тис. військових.

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