До Польщі прибули 14 американських танків Abrams
У порту польського міста Щецин 28 червня розвантажили 14 основних бойових танків Abrams, які прибули зі США
Про це повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.
"У квітні під час візиту до США я казав, що скоро до Польщі прийдуть найсучасніші танки Abrams. Сьогодні перші елементи нашої "бронезавіси" прибули до порту в Щецині - 14 танків Abrams наразі розвантажено", - написав він.
Відомо, що на початку січня Польща підписала угоду про закупівлю у США 116 танків Abrams у версії M1A1, які вже були в експлуатації. Танками Abrams Польща хоче замінити ті, які передала Україні – понад 200 танків Т-72, а також Т-72 національної модифікації PT-91 Twardy.
Польща розпочала найбільше за останні пів сотні років переозброєння у відповідь на загрозу з боку Росії та має намір довести витратити на оборону цього року до 4% ВВП та кількість військ у майбутньому – до 300 тисяч. Особливий акцент в озброєнні Варшава вирішила зробити на танках.
- У травні міністр оборони США Ллойд Остін повідомляв, що Сполучені Штати передадуть Україні танки Abrams на початку осені 2023 року.
- 27 червня стало відомо, що в польському місті Познань буде відкрито сервісний центр для танків американського виробництва Abrams, які будуть використовуватись у Польщі та Україні.
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