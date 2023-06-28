До Польщі прибули 14 американських танків Abrams

Про це повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"У квітні під час візиту до США я казав, що скоро до Польщі прийдуть найсучасніші танки Abrams. Сьогодні перші елементи нашої "бронезавіси" прибули до порту в Щецині - 14 танків Abrams наразі розвантажено", - написав він.

Відомо, що на початку січня Польща підписала угоду про закупівлю у США 116 танків Abrams у версії M1A1, які вже були в експлуатації. Танками Abrams Польща хоче замінити ті, які передала Україні – понад 200 танків Т-72, а також Т-72 національної модифікації PT-91 Twardy.

Польща розпочала найбільше за останні пів сотні років переозброєння у відповідь на загрозу з боку Росії та має намір довести витратити на оборону цього року до 4% ВВП та кількість військ у майбутньому – до 300 тисяч. Особливий акцент в озброєнні Варшава вирішила зробити на танках.