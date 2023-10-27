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До портів Великої Одеси тимчасовим коридором під завантаження зайшли 11 суден, - Кубраков

27 жовтня, 2023 п'ятниця
21:39
Економіка судно пройшло тимчасовим зерновим коридором

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що у п'ятницю, 27 жовтня, тимчасовим зерновим коридором до портів Великої Одеси зайшли під завантаження 11 суден

Про це він написав у соцмережі Х. 

За його словами, з портів Великої Одеси 27 жовтня вийшли та рухаються українським тимчасовим зерновим коридором до країн Африки, Азії та Європи чотири балкери. Вони навантажені майже 130 тис. тоннами зерна та 10 тис. тоннами металу.

"Водночас 11 цивільних суден зайшли до портів Одеси, Чорноморська та Південного, завантаживши майже 225 тис. тонн сільськогосподарської та металургійної продукції", - зазначив міністр. 

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. 12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

Станом на початок жовтня усі три чорноморські порти України, Одеса, Південний та Чорноморськ, всупереч погрозам Росії, відновили приймання суден для експорту зерна.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що через новий зерновий коридор наша країна експортувала майже 1,5 млн тонн зерна, проте для відновлення економіки необхідні глибоководні чорноморські порти.

26 жовтня Мінінфраструктури спростувало інформацію про призупинення роботи тимчасового зернового коридору у Чорному морі. У міністерстві заявили, що українські порти продовжують обробляти судна. 

Світ
Україна
Одещина
зерно
Війна з Росією
зернові
Чорне море
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