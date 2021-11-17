До Саакашвілі не пускають особистого лікаря, - Денісова

Про це повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



"Учора під час нашої зустрічі лікар повідомив, що його не допускають до Міхеіла. Інколи він змушений очікувати по 5-7 годин біля входу до в’язниці №18, а дозвіл на відвідування отримує лише у випадках погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі”, - розповіла Денісова.



Під час останніх відвідин Саакашвілі лікар дізнався, що в аналізах заарештованого виявили критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи.



Стабілізувати стан експрезидента Грузії можна за допомогою препаратів, проте Саакашвілі відмовився їх приймати через недопуск лікаря.



За словами Кіпшидзе, Саакашвілі готовий виконати рішення ЄСПЛ та припинити голодування, якщо його переведуть до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації.



"Ніка Кіпшидзе підтвердив висновки медичних експертів центру "Емпаті" та Народного захисника Грузії, що у медзакладі в’язниці №18 не може бути забезпечено проведення усіх необхідних заходів для виведення Міхеіла із голодування. Більш того, у Грузії, на його думку, відсутні спеціалісти-лікарі, які мають відповідний досвід та фах", - додала Денісова.



Особистий лікар Саакашвілі Ніка Кіпшидзе продовжить спроби відвідати експрезидента Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.

14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі повідомив, що заарештований не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.