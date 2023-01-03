Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисницею виявилась експосадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення Херсона приєдналась до місцевої окупаційної влади, де очолила "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".

На "посаді" допомагала рашистам налагодити залізничне сполучення для забезпечення потреб на південному фронті, зокрема колаборантка допомагала перекидати військові ешелони техніки, озброєння та боєприпасів РФ до тимчасово захопленої частини Херсонщини.

Жінка організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі ворогу. А також закликала місцевих жителів підтримувати загарбників. За це обіцяла лояльне відношення рашистів та виплати в рублях.

Нині зловмисниці повідомили про підозру у пособництво державі-агресору. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.