Доповіді керівників ЄС свідчать про те, ще ЗСУ продовжують контрнаступ, операції на Херсонщині на межі фантастики, - експерт Самусь

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я помітив, що у висловлюваннях та доповідях керівників Європейського Союзу, представників окремих країн якраз називають Чорноморський напрямок, лівобережжя Херсонщини, як свідчення того, що український контрнаступ, як багато хто вважає, не зупинився, що українські Збройні Сили та Сили оборони продовжують свої активні операції. Знову ж таки - це означає, що ситуація на фронті не перетворилася на патову та позиційна війна не на всіх ділянках фронту може характеризувати поточну ситуацію", - пояснив Самусь.

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За його словами, наступати взимку дуже важко, особливо, якщо це стосується переправлення на лівий берег Дніпра в Херсонській області: "Це фактично на межі фантастики те, що роблять українські військові й до того ж добиваються успіху".

"Якщо дивитися на повідомлення так званих пропагандистських військкорів, то насправді там ситуація для російських військ не є легкою і вони поки що не знайшли того методу та рішення, яке могло б забезпечити їм нейтралізацію загрози на лівобережжі Херсонської області. А лівобережжя Херсонської області якраз і може бути тим ключем для успішного розвитку подій у 2024 році", - підкреслив військовий експерт.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка

22 листопада голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти вивозять із лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію.