Дрейфували на крижинах: на Дніпропетровщині врятували 41 рибалку
Поблизу села Шульгівка Дніпропетровської області рятувальники визволили 41 людину, що дрейфували на крижинах
Про це повідомили 12 лютого у facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Станом на 16:05 підрозділами ДСНС врятовано з криги 35 осіб та ще 6 осіб врятовано місцевими мешканцями. Роботи завершено", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що до рятувальних робіт було залучено 44 особи (в т.ч. 4 водолази), 8 од. техніки та 6 човнів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
- 8 лютого посадовець ДСНС Володимир Демчук заявив, що ризик потужного землетрусу в столиці не є таким значним, як у Туреччині: повідомлення про це розповсюджують, аби викликати паніку.
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