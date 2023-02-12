Дрейфували на крижинах: на Дніпропетровщині врятували 41 рибалку

Про це повідомили 12 лютого у facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Станом на 16:05 підрозділами ДСНС врятовано з криги 35 осіб та ще 6 осіб врятовано місцевими мешканцями. Роботи завершено", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що до рятувальних робіт було залучено 44 особи (в т.ч. 4 водолази), 8 од. техніки та 6 човнів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.