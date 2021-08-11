Дріфт на Софіївській у Києві: Комунальники миють площу, Red Bull не впорався, - блогер

Про це написав у Facebook активіст та медіа-координатор громадської організації maidan.org.ua Віталій Овчаренко.



Блогер та активіст зробив світлини з Софіївської площі о 03:49 ночі.



Комунальники, які працювали поруч, розповіли йому, що команда Red Bull не впоралась з обіцянкою відмити бруківку.



"Хлопці відмивали сьогодні але як бачите не відмили…" - зазначив один з представників комунальних служб столиці.





Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.

В прокуратурі заявили, що у рамках розслідування вилучили автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві

Співачка Alyona Alyona прокоментувала участь у дріфті

В компанії Red Bull принесли вибачення за те, що без дозволу зняли відео на одній з центральних площ міста, не встановивши загородження та не почистивши бруківку від слідів шин після дійства. Там наголосили, що приберуть площу