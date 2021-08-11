Дріфт на Софіївській у Києві: Комунальники миють площу, Red Bull не впорався, - блогер
Станом на 3:49 ранку 11 серпня сліди на бруківці Софіївської площі відмивали комунальники: вони кажуть - команді Red Bull не вдалось відчистити гуму
Про це написав у Facebook активіст та медіа-координатор громадської організації maidan.org.ua Віталій Овчаренко.
Блогер та активіст зробив світлини з Софіївської площі о 03:49 ночі.
Комунальники, які працювали поруч, розповіли йому, що команда Red Bull не впоралась з обіцянкою відмити бруківку.
"Хлопці відмивали сьогодні але як бачите не відмили…" - зазначив один з представників комунальних служб столиці.
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