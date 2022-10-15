ДТЕК назвала вулиці Києва, де можливі відключення

Цю інформацію можна переглянути в таблиці.

Повідомляється, що для того, щоб скористатися таблицею спочатку потрібно натиснути комбінацію клавіш "Cntrl+F", після чого ввести назву своєї вулиці і якщо вулиця є в переліку - підготуйтесь до можливого відключення.

Раніше представники енергетичних компаній та влада міста Києва звернулися до столичного бізнесу із закликом у проміжок часу з 17:00 до 23:00 суботи, 15 жовтня 2022 року, не вмикати зовнішню рекламу своїх товарів та послуг.

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