ДТЕК назвала вулиці Києва, де можливі відключення
Компанія ДТЕК у суботу, 15 жовтня, оприлюднила перелік вулиць Києва, які можуть підлягати стабілізаційному відключенню електроенергії
Цю інформацію можна переглянути в таблиці.
Повідомляється, що для того, щоб скористатися таблицею спочатку потрібно натиснути комбінацію клавіш "Cntrl+F", після чого ввести назву своєї вулиці і якщо вулиця є в переліку - підготуйтесь до можливого відключення.
- Раніше представники енергетичних компаній та влада міста Києва звернулися до столичного бізнесу із закликом у проміжок часу з 17:00 до 23:00 суботи, 15 жовтня 2022 року, не вмикати зовнішню рекламу своїх товарів та послуг.
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