Лас-Вегас буде після Перемоги. Бізнес Києва просять відмовитися від яскравої реклами увечері
Представники енергетичних компаній та влада міста Києва звернулися до столичного бізнесу із закликом у проміжок часу з 17:00 до 23:00 суботи, 15 жовтня 2022 року, не вмикати зовнішню рекламу своїх товарів та послуг
Першим з таким закликом звернувся генеральний директор холдингу "Ясно" Сергій Коваленко.
"Персональне прохання до бізнесів. Повимикайте рекламу світову. Як внутрішню, так і вуличну", - написав він у себе на фейсбуці.
"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальной економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ - 35-40%", - пояснив Коваленко.
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Гендиректора "Ясно" підтримала Наталія Ємченко, директорка з комунікацій інвестиційної групи "Систем Кепітел Менеджмент" (СКМ), що володіє енергетичною компанією ДТЕК.
"Маємо скоротити споживання на 35-40%, щоб скоротити вирогідність відключень. І велике прохання до бізнесу - сьогодні вимкнути вивіски та вітрини. Давайте відкладемо освітлення класу Лас Вегас на після Перемоги", - зазначила Ємченко.
На необхідності відмови від надмірного споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 суботи, 15 жовтня 2022 року, йдеться і в зверненні Київської міської державної адміністрації.
- Нагадаємо, ранком 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини та пошкодили об'єкт електроенергетики.
- Після цього жителів трьох областей - Київської, Житомирської, Чернігівської - місцева влада попросила обмежити споживання електроенергії.
- Після потужних ворожих ударів з повітря по системі виробництва та розподілу електроенергії у понеділок-вівторок, 10-11 жовтня, в низці українських областей почалися віялові відключення. Вдень 13 жовтня державна компанія "Укренерго" заявила про їхнє припинення. Цього вдалося досягнути за рахунок призупинення експорту української електроенергії за кордон.
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