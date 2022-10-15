Лас-Вегас буде після Перемоги. Бізнес Києва просять відмовитися від яскравої реклами увечері

Першим з таким закликом звернувся генеральний директор холдингу "Ясно" Сергій Коваленко.

"Персональне прохання до бізнесів. Повимикайте рекламу світову. Як внутрішню, так і вуличну", - написав він у себе на фейсбуці.

"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальной економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ - 35-40%", - пояснив Коваленко.

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Гендиректора "Ясно" підтримала Наталія Ємченко, директорка з комунікацій інвестиційної групи "Систем Кепітел Менеджмент" (СКМ), що володіє енергетичною компанією ДТЕК.

"Маємо скоротити споживання на 35-40%, щоб скоротити вирогідність відключень. І велике прохання до бізнесу - сьогодні вимкнути вивіски та вітрини. Давайте відкладемо освітлення класу Лас Вегас на після Перемоги", - зазначила Ємченко.

На необхідності відмови від надмірного споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 суботи, 15 жовтня 2022 року, йдеться і в зверненні Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, ранком 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини та пошкодили об'єкт електроенергетики.

Після цього жителів трьох областей - Київської, Житомирської, Чернігівської - місцева влада попросила обмежити споживання електроенергії.

Після потужних ворожих ударів з повітря по системі виробництва та розподілу електроенергії у понеділок-вівторок, 10-11 жовтня, в низці українських областей почалися віялові відключення. Вдень 13 жовтня державна компанія "Укренерго" заявила про їхнє припинення. Цього вдалося досягнути за рахунок призупинення експорту української електроенергії за кордон.

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