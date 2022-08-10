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Два десятки літаків Росії цілодобово патрулюють довкола українських кордонів, - речник Повітряних сил

10 серпня, 2022 середа
21:14
Військові новини Юрій Ігнат

Щонайменше 20 військових літаків Росії постійно патрулюють території навколо українських кордонів

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Навколо українських кордонів постійно перебувають близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання", - сказав пресофіцер.

Причому ці літаки не ризикують заходити у повітряний простір, підконтрольний українській ППО. "Тактика протягом 2,5 місяця залишається такою, якою була, — вони діють з-за меж території України, вони не входять в зону нашої протиповітряної оборони, тому що не хочуть бути збитими".

На передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення, за словами Ігната, "працюють ворожі вертольоти й ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо в близькості до бойових дій".

"Наша ударна авіація — бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також в глибині оборони противника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів тощо", - повідомив речник Командування Повітряних сил.

  • На Запоріжжі 10 серпня нацгвардієць з "ігли" збив російський штурмовик Су-25.
  • 17 липня у Нацгвардії повідомили про 19-річного строковика, який збив "іглою" шостий Су-25 росіян. Після того, як військовий збив три російські літаки, у соцмережах його почали називати Запорізьким месником.
  • 25 липня ППО ЗСУ знищила російський Су-25, який завдавав авіаударів по українській інфраструктурі.
  • 29 липня український десантник на Донеччині збив російський штурмовик Су-25 також із ПЗРК "Ігла"
  • За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на ранок 10 серпня РФ втратила у повномасштабній війні в Україні 232 свої літаки

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Новини
ППО
російська армія
війна з Росією
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