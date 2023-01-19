Про це інформує Reuters.

"Немає що втрачати, подвоюючи матеріальні засоби, обладнання, які ми надсилаємо в Україну, і немає для чого боятися ескалації, і найкраще для світу - це зробити цю справу, і зробити це швидко", - сказав Джонсон.

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у Давосі на Всесвітньому економічному форумі наголосив на швидкій підтримці України.

"Це найдешевше рішення. Це рішення, яке забере найменше людських життів та страждань", - додав Джонсон.