Джонсон закликав союзників подвоїти військову підтримку України та прискорити припинення війни з РФ
19 січня експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав союзників подвоїти надсилання військового обладнання для підтримки України та прискорити припинення війни з Росією
Про це інформує Reuters.
"Немає що втрачати, подвоюючи матеріальні засоби, обладнання, які ми надсилаємо в Україну, і немає для чого боятися ескалації, і найкраще для світу - це зробити цю справу, і зробити це швидко", - сказав Джонсон.
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у Давосі на Всесвітньому економічному форумі наголосив на швидкій підтримці України.
"Це найдешевше рішення. Це рішення, яке забере найменше людських життів та страждань", - додав Джонсон.
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