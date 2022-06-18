Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є теоретична можливість, що російська армія зазнає колапсу і просто здасться, як вони це зробили в часи Першої світової війни. Вони знову можуть зробити цей вибір. Але в них ще багато полковників і генералів, які хочуть підвищень у званні й зацікавлені у продовженні війни задля особистої слави в Росії. Тож я не бачу, щоб це швидко припинилось", - зазначив полковник.

Також британський полковник додав, що у Росії стає менше ракет та високотехнологічної зброї.

"Вони багато чого використали та втратили. Якість цього озброєння падає, але коли у вас багато людського ресурсу, ви можете продовжувати війну досить довго, просто переважати числом. Кількість стає якісною одиницею. Як на мене, це триватиме щонайменше пів року. Якщо Путін хотітиме, то може затягнутись до року. На жаль, кількість теж має силу, а це дуже важливо для Путіна", - підкреслив полковник.

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