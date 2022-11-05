"Є підстави для надії": посол у Німеччині сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 до України
Україна і ФРН близькі до досягнення домовленості про прямі постачання Києву німецьких танків Leopard 2, ведуться переговори з федеральним урядом
Про це сказав посол України в Берліні Олексій Макеєв.
За його словами, в України є підстави сподіватися, що рішення про постачання Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну буде прийнято. Відомо, що з цього приводу вже ведуться переговори з федеральним урядом.
"Час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів - місць зґвалтувань і масових поховань?", - сказав Макеєв.
За його словами, Німеччина вже "продемонструвала лідерство" з постачанням системи протиракетної оборони IRIS-T.
"І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo", - сказав Макеєв.
Відповідаючи на запитання, чи йдеться також про пряме постачання основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив, що переговори про це йдуть.
Мета України - перемогти у війні, наголосив Макеєв. "За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді" – сказав посол.
- 27 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив із німецькою колегою Анналеною Бербок збільшення постачання зброї для України. Відомо, що Німеччина передала Україні ще дві системи MARS II та чотири артилерійські установки Panzerhaubitze 2000
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