"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині

Таку думку він висловив у етері телеканалу “Еспресо”

“Наразі, найбільша інтрига, сподівання та надії стосуються лівобережжя Херсонщини. Зокрема, там, де вже відбувся наш плацдарм. Саме на цій ділянці фронту від тривалих рейдових дій вдалось перейти до закріплення і навіть перекидання туди важкої техніки. Фактично, бойові дії на цьому напрямку вирішують, що стане підсумком нашого контрнаступу, який розпочався влітку”, - пояснив Дикий.

Експерт наголосив, що успішні дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини дозволять вийти нашій армії до Криму

"Плацдарм на лівобережжі Херсонщини вже відбувся. Скинути наших захисників назад у Дніпро окупантам вже не вдасться. Наступне завдання складніше. Зокрема, розширити цей плацдарм, прорвати оборону росіян та вийти на оперативний простір. Такий шанс у нас є, однак немає жодних гарантій нашого успіху. Це війна, де обидві сторони розуміють ціну питання. До речі, ми завжди обережно говоримо про лівобережжя Херсонщини, але якщо почитати заяви російських воєнкорів, то вони називають цей напрямок Херсонсько-Кримським. Тому, якщо нам вдасться розширити цей плацдарм, то це дозволить вийти нам до Перекопу, а далі до Криму", - додав він.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на його лівий берег на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше.

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка