Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині
Ексклюзив

"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині

20 листопада, 2023 понедiлок
21:30
Війна з Росією ЗСУ

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що якщо ЗСУ вдасться розвинути успіх на лівобережжі Херсонщини, то це дозволить скоріше просуватись у бік окупованого Криму

Таку думку він висловив у етері телеканалу “Еспресо”

“Наразі, найбільша інтрига, сподівання та надії стосуються лівобережжя Херсонщини. Зокрема, там, де вже відбувся наш плацдарм. Саме на цій ділянці фронту від тривалих рейдових дій вдалось перейти до закріплення і навіть перекидання туди важкої техніки. Фактично, бойові дії на цьому напрямку вирішують, що стане підсумком нашого контрнаступу, який розпочався влітку”, - пояснив Дикий.

Експерт наголосив, що успішні дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини дозволять вийти нашій армії до Криму

"Плацдарм на лівобережжі Херсонщини вже відбувся. Скинути наших захисників назад у Дніпро окупантам вже не вдасться. Наступне завдання складніше. Зокрема, розширити цей плацдарм, прорвати оборону росіян та вийти на оперативний простір. Такий шанс у нас є, однак немає жодних гарантій нашого успіху. Це війна, де обидві сторони розуміють ціну питання. До речі, ми завжди обережно говоримо про лівобережжя Херсонщини, але якщо почитати заяви російських воєнкорів, то вони називають цей напрямок Херсонсько-Кримським. Тому, якщо нам вдасться розширити цей плацдарм, то це дозволить вийти нам до Перекопу, а далі до Криму", - додав він.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області. 

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на його лівий берег на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше. 

Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка

Україна
Росія
Крим
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Сергій Таран
Автор Сергій Таран
19 листопада, 2023 неділя
На Заході озвучують сценарії завершення війни
Микола Маломуж
19 листопада, 2023 неділя
Українцям слід відновити бажання воювати, як на початку широкомасштабного вторгнення, - генерал Маломуж
окупанти в Криму
17 листопада, 2023 п'ятниця
З Маріуполя у бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя про накопичення сил РФ
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 листопада
22:09
коронавірус у стічних водах
Як військовим оскаржити рішення ВЛК. Роз'яснення МОЗ
22:03
Live
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Україна - Італія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору Євро-2024
21:35
В Ірані презентували реактивний Shahed-238
21:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спроби ворога забезпечити оточення Авдіївки ні до чого не призводять, окрім суттєвих втрат противника. Колонка Сергія Згурця
20:41
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель і показали відео абордажу
20:29
Володимир Зеленський і Ллойд Остін
Stinger, HIMARS, артснаряди й запчастини: США оголосили вміст пакета допомоги Україні на $100 млн
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Ердоган і хрестоносці
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 635-го дня війни: на Донеччині знищили пересувний командний пункт ворога, а в Курській області РФ уразили дві станції РЕБ
19:55
Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо
19:46
Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма
19:42
Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака
19:20
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції на лівобережній Херсонщині, на основних ділянках фронту сталося 54 бойові зіткнення за добу
19:10
Оновлено
суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського
У Києві розглядають апеляційну скаргу на запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
18:44
гуманітарна допомога лікарням Буковини
Ввезення гумдопомоги в Україну: уряд продовжив термін використання паперових декларацій
18:30
Кадр з фільму "Фелікс"
Фільм "Фелікс" про загиблого воїна, знятий за донати, покажуть в кінотеатрах
18:21
Оновлено
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з Зеленським у Києві
18:19
новорічна ялинка в Києві
Анонімні telegram-канали ширять фейк, що на новорічні ялинки в Україні виділили 609 млн грн
18:03
OPINION
Борислав Береза
Зеленський і "феномен Черчилля"
17:59
захоплена земля біля Львова
У Офісі президента повідомили, що в Україні є понад 500 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення
17:44
ДНК для пошуку безвісти зниклих родичів тепер можна здати за кордоном: подробиці
17:42
Ексклюзив
безпілотник
У Defence Express розповіли, як американські дрони Hunter F700 можуть ловити "шахеди"
17:30
білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
17:29
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік
17:25
верховна рада
У Раді пропонують встановити в Україні Міжнародний чоловічий день
16:59
Міноборони співпрацюватиме ще з однією рекрутинговою компанією. Подробиці
16:42
Путін
Журналісти знайшли ще одну яхту Путіна, яку він використовує замість арештованої "Шахерезади"
16:37
ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту
16:32
Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
Ексклюзив
міністр оборони США Ллойд Остін
Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва
16:18
Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16: основні напрями роботи
16:08
OPINION
Віктор Андрусів
Дух епохи і Арестович
16:07
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
16:00
Ексклюзив
втрати вотрога
​​Біля Авдіївки окупанти нашпиговують техніку вибухівкою і скеровують її на українські позиції, - офіцер ЗСУ Цехоцький
15:54
Руслан Стефанчук
Російської нацменшини в Україні немає і не може бути, – Стефанчук
15:10
Ексклюзив
Лівобережжя Дніпра на Херсонщині повністю під вогневим контролем ЗСУ, - військовий експерт Снєгирьов
14:53
Обстріл Нікополя 20 листопада
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь: загинула жінка, поранено чоловіка
14:45
Пункт Незламності
В Україні запрацювали майже 11 тис. Пунктів незламності
14:35
погода мокрий сніг зима
Температура знизиться до "мінусів", на заході дощі перетворяться у мокрий сніг: прогноз погоди на 21 листопада від Наталки Діденко
14:07
Фото Марсу з супутника Mars Express
Марс зникне з небосхилу Землі на два тижні, у NASA назвали причину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV