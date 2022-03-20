Є ймовірність, що Ізраїль встановив обмеження щодо України через можливість провокацій з боку росії – нардеп Ростислав Павленко

"Ізраїль має таку позицію щодо України через те, що є ймовірність, що Путін робитиме проблеми через своїх маріонеток на Близькому Сході та для Ізраїлю. Тож дуже вагомо доносити правду і до політиків, і до самого суспільства, бо настрої людей впливатимуть на владу. Окрім того, варто далі вводити санкції проти росії, аби вона не чинила тиск на інші країни й підтримці України", – сказав він в етері Espreso.TV.



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Також Павленко додав щодо ризику нападу на Україну з боку Білорусі: "У відкритих джерелах жваво обговорюється те, що білоруси не хочуть воювати, вони абсолютно розуміють, чим для них це закінчиться. Будь-який білоруський військовий тричі подумає, чи варто гинути на чужій війні за чужі неправедні інтереси. Сам Лукашенко до останнього і після останнього пручатиметься, щоб білоруські війська заходили на територію України й брали участь в російській агресії".



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Нагадаємо, Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ

перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ Ізраїль скасував безвізовий режим для України та більше не буде приймати українських біженців на своїй території.

безвізовий режим для України та більше не буде приймати українських біженців на своїй території. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в'їзд біженців з України.