Є ймовірність, що Ізраїль встановив обмеження щодо України через можливість провокацій з боку росії – нардеп Ростислав Павленко
Нардеп зауважив, що важливо доносити правду стосовно ситуації в Україні й до ізраїльських політиків, і до самого суспільства, бо настрої людей впливатимуть на владу
"Ізраїль має таку позицію щодо України через те, що є ймовірність, що Путін робитиме проблеми через своїх маріонеток на Близькому Сході та для Ізраїлю. Тож дуже вагомо доносити правду і до політиків, і до самого суспільства, бо настрої людей впливатимуть на владу. Окрім того, варто далі вводити санкції проти росії, аби вона не чинила тиск на інші країни й підтримці України", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Також Павленко додав щодо ризику нападу на Україну з боку Білорусі: "У відкритих джерелах жваво обговорюється те, що білоруси не хочуть воювати, вони абсолютно розуміють, чим для них це закінчиться. Будь-який білоруський військовий тричі подумає, чи варто гинути на чужій війні за чужі неправедні інтереси. Сам Лукашенко до останнього і після останнього пручатиметься, щоб білоруські війська заходили на територію України й брали участь в російській агресії".
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- Нагадаємо, Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю і розкритикував владу за відсутність тиску на РФ
- Ізраїль скасував безвізовий режим для України та більше не буде приймати українських біженців на своїй території.
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Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в'їзд біженців з України.
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