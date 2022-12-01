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Головна Світ Ефективність стратегії РФ з ударів по інфраструктурі України знизилась, - британська розвідка

Ефективність стратегії РФ з ударів по інфраструктурі України знизилась, - британська розвідка

1 грудня, 2022 четвер
09:35
Світ російські війська окупанти

Ефективність стратегії РФ з ударів по інфраструктурі України притупилася, оскільки РФ вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"З жовтня 2022 року Росія неодноразово атакувала енергомережу України, передусім крилатими ракетами. Ймовірно, це перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки", - йдеться у звіті.

За задумом Росії, концепція передбачає використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примушення керівництва держави до капітуляції.

"Удари Росії продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, масових гуманітарних страждань по всій Україні. Однак його ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей", - додали у британській розвідці.

Крім того, в розвідці припускають, що ефективність операції РФ зменшується, бо вона була розгорнута не на початку повномасштабного вторгнення, а коли Україна вже успішно мобілізувалася протягом дев'яти місяців.

  • 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води  та електроенергії призупинили у Києві.
  • Згодом стало відомо, що окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах. По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
  • Ввечері Повітряні сили повідомляли, що загалом протиповітряна оборона збила 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували.
  • Наразі тривають відновлення після атаки ворога. Регіонам повернули живлення.

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