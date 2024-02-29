Блокування кордону: у Державній прикордонній службі розповіли яка ситуація на пунктах пропуску

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у етері телеканалу "Еспресо".

"З української сторони це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Черга з вантажних транспортних засобів може бути більше 10 км", - зазначив він.

На окремих напрямках спостерігається дуже повільний рух вантажних транспортних засобів, каже Демченко.

"Наприклад, на напрямку пункту пропуску "Шегині - Медика" за минулу добу всього 24 вантажних транспортних засоби прослідували у бік України на цьому напрямку. На виїзд відправилось близько 10 вантажних транспортних засобів. Це критичний мінімум, який фіксується за останній час", - додав він.

Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" - найбільший інфраструктурний напрямок, де за добу може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок. Натомість за минулу добу кордон перетнули лише 70 вантажівок, які слідували в бік України, зауважив речник Державної прикордонної служби України.

"Останні дні польські фермери на цьому напрямку не пропускають жодного вантажного транспортного засобу, який слідує в бік Польщі. Показники перетину кордону залишаються на нульовому рівні. Але щодо вчорашніх заяв прем'єра Польщі, торгових представників України, треба розуміти, що тривають домовленості між Україною та Польщею, щоб знайти шляхи вирішення цієї ситуації. Не хотілося б, щоб товарообіг між країнами, як із Польщі в Україну, так і з України в Польщу повністю припинився", - сказав Демченко.

Важливо, що гуманітарні та інші важливі для нашої держави вантажі прибувають в українські пункти пропуску, каже Демченко.

"Вони мають можливість слідувати і через польські пункти пропуску, і через місця, де знаходяться блокувальники, на автошляхах. Складно дати оцінку через ці обмеження, які застосовують польські фермери, їм вдається виокремлювати ці вантажі, чи не чинять вони їм перепони через проїзд своїх таких блокадних місць. Але в українські пункти пропуску вантажі прибувають", - додав він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами. Однак пізніше торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час перемовин з польськими представниками про закриття кордону не згадувалося.