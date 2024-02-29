Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Блокування кордону: у Державній прикордонній службі розповіли яка ситуація на пунктах пропуску
Ексклюзив

Блокування кордону: у Державній прикордонній службі розповіли яка ситуація на пунктах пропуску

29 лютого, 2024 четвер
09:10
Економіка блокування кордону, Польща

Станом на ранок близько 2200 вантажних транспортних засобів перебувають сукупно на усіх 6 напрямках, де польські фермери блокують або ускладнюють рух для вантажних транспортних засобів

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у етері телеканалу "Еспресо".

"З української сторони це пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Черга з вантажних транспортних засобів може бути більше 10 км", - зазначив він.

На окремих напрямках спостерігається дуже повільний рух вантажних транспортних засобів, каже Демченко.

"Наприклад, на напрямку пункту пропуску "Шегині - Медика" за минулу добу всього 24 вантажних транспортних засоби прослідували у бік України на цьому напрямку. На виїзд відправилось близько 10 вантажних транспортних засобів. Це критичний мінімум, який фіксується за останній час", - додав він.

Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" - найбільший інфраструктурний напрямок, де за добу може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок. Натомість за минулу добу кордон перетнули лише 70 вантажівок, які слідували в бік України, зауважив речник Державної прикордонної служби України.

"Останні дні польські фермери на цьому напрямку не пропускають жодного вантажного транспортного засобу, який слідує в бік Польщі. Показники перетину кордону залишаються на нульовому рівні. Але щодо вчорашніх заяв прем'єра Польщі, торгових представників України, треба розуміти, що тривають домовленості між Україною та Польщею, щоб знайти шляхи вирішення цієї ситуації. Не хотілося б, щоб товарообіг між країнами, як із Польщі в Україну, так і з України в Польщу повністю припинився", - сказав Демченко.

Важливо, що гуманітарні та інші важливі для нашої держави вантажі прибувають в українські пункти пропуску, каже Демченко.

"Вони мають можливість слідувати і через польські пункти пропуску, і через місця, де знаходяться блокувальники, на автошляхах. Складно дати оцінку через ці обмеження, які застосовують польські фермери, їм вдається виокремлювати ці вантажі, чи не чинять вони їм перепони через проїзд своїх таких блокадних місць. Але в українські пункти пропуску вантажі прибувають", - додав він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз має відновити обмеження на імпорт українських продуктів, які діяли до повномасштабного вторгнення Росії. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами. Однак пізніше торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час перемовин з польськими представниками про закриття кордону не згадувалося.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Польща
експорт зерна
Блокування кордону
Читайте також:
Кирило Масалітін
Автор Тетяна Яворська
25 лютого, 2024 неділя
Вбитих було настільки багато, що неможливо було всіх поховати, – азовець Кирило Масалітін розповів про захист Маріуполя та теракт в Оленівці
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 лютого, 2024 понедiлок
Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
росія ядерна зброя
28 лютого, 2024 середа
Росія провела навчання із репетицією застосування ядерної зброї на випадок нападу Китаю, - FT
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.63
  • EUR
    Купівля 41.18
    Продаж 41.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 лютого
10:42
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини планує вкінці 2024 року провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України
10:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:17
Чекала окупації та наводила ракети на місто: СБУ оголосила підозру харків'янці
10:08
Ексклюзив
Сергій Пашинський
Слідчій судді поставили завдання заарештувати Пашинського, - правозахисниця Денісова
10:07
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Союзні війська в Україні: бути чи не бути?
10:03
на фото: Сергій Попко
Начальник КМВА прокоментував можливий повторний наступ РФ на Київ
09:42
Херсонський район
Росія вранці атакувала Херсонський район: є загиблий
09:37
Конгрес США
У конгресі США уклали короткострокову угоду, щоб запобігти шатдауну
09:12
Саакашвілі
Президентка Грузії прокоментувала можливе помилування Саакашвілі
09:02
Придністров'я
"Уважно спостерігаємо за діями у Придністров'ї": США заявили про підтримку Молдови
08:53
Олександр Сирський
На Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, - Сирський
08:36
окупанти
У черзі за талоном в окупаційну держустанову померла жінка, - Луганська ОВА
08:23
Ексклюзив
Superhumans_25
Пріоритет для МОЗ – забезпечити реабілітаційне відділення в кожній кластерній і надкластерній лікарні, – міністр Ляшко
08:22
Обшуки у Криму
Росіяни провели обшуки в будинках 4 кримських татар і мечеті
08:18
Оленівка
ЗСУ ліквідували заступника командира російського військпідрозділу та ще 18 окупантів унаслідок удару в Оленівці на Донеччині
08:02
Вибори у Росії
На ТОТ України завезли понад 10 тис. росгвардійців для забезпечення "виборів", - Спротив
08:02
OPINION
Ростислав Павленко
Кордони-1991 та срібна куля
08:02
ворожий Су-34
Повітряні сили знищили російський Су-34 на Східному напрямку
08:02
Сповіщення про наближення ракети чи БПЛА: у застосунку "Повітряна тривога" після оновлення з'являться нові попередження
08:01
Інтерв’ю
Сергій Фурса
Де взяти гроші, якщо США не допоможуть. Розмова Еспресо з Сергієм Фурсою
07:42
Оновлено
військові, ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 1150 окупантів, 23 танки й 44 бронемашини
07:32
Путін
"Розповідають, що треба говорити про війну": Путін наказав створити інститут політруків у держструктурах, - росЗМІ
07:23
Острів Зміїний повернуто під юрисдикцію України
Неподалік острова Зміїний стався землетрус
07:17
переговори України з Росією
Туреччина й Китай, ймовірно, створюють платформу для переговорів щодо війни в Україні, - ISW
06:57
санкції проти Росії
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі
06:45
москва, кремль
"Чинитимуть тиск": ISW припустив подальші дії Кремля у Придністров'ї
06:32
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Курську область
06:16
вибори в США, Трамп
Трампа дискваліфікували з праймеріз республіканців в Іллінойсі
05:59
винищувач F-35
Міноборони Сінгапуру має намір закупити ще вісім винищувачів F-35
05:35
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем
05:07
переговори між Вірменією та Азербайджаном
У Німеччині розпочалися мирні переговори очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
04:39
вертоліт
У Норвегії вертоліт зазнав аварії та впав в океан: загинула людина
04:11
Джо Байден
Лікарі визнали Байдена придатним до виконання всіх обов'язків президента
03:43
МКС
На російському сегменті МКС стався витік повітря, який прогресує
03:15
Санкції на алмази
Після введення санкцій прибуток найбільшого виробника алмазів у РФ впав майже на 50%
02:47
Фінляндія та Швеція
Прем'єр Швеції прокоментував погрози РФ через вступ країни до НАТО
02:19
Дональд Трамп
Верховний суд США розгляне справу про спроби Трампа скасувати результати виборів 2020 року
01:51
Кирило Буданов
Вживаємо певних дій: Буданов прокоментував злив Росії планів України про контрнаступ
01:23
ядерна зброя рф ракета
Китай запропонував укласти угоду про незастосування ядерної зброї
01:11
Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру ССО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV