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Carlsberg оголосив про продаж "Балтики" й вихід з РФ. За даними ЗМІ, компанію придбав партнер Путіна з дзюдо

Олена Будько
4 грудня, 2024 середа
01:34
Економіка Carlsberg

Данський холдинг Carlsberg Group оголосив про продаж пивоварної компанії "Балтика" та вихід з ринку Росії

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Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті холдингу.

"Carlsberg Group домовилася про продаж своїх акцій пивоварного заводу "Балтика". Згідно з угодою, пивоварня "Балтика" передасть Carlsberg Group усі свої пакети акцій у Carlsberg Azerbaijan і Carlsberg Kazakhstan. Очікується, що трансакцію буде завершено протягом наступних кількох днів", – зазначено в повідомленні. 

У компанії додали, що від моменту оголошення про намір покинути Росію в 2022 році вичерпали всі можливості, щоб знайти спосіб досягти повного виходу з РФ, при цьому захистивши співробітників, активи й вартість бізнесу Carlsberg. 

"Завдяки сьогоднішньому оголошенню ми вирішимо численні судові справи та проблеми з правами інтелектуальної власності, пов’язані з пивоварнями "Балтика". Враховуючи обставини, ми вважаємо, що це найкращий досяжний результат для наших співробітників, акціонерів і подальшого бізнесу", – сказав Джейкоб Ааруп-Андерсен, гендиректор Carlsberg Group.

Новим контрольним акціонером "Балтики" стане компанія, яка в рівних частках належить двом співробітникам "Балтики", які зараз займають керівні посади в компанії. Вони стануть гендиректором і заступником гендиректора відповідно.

У холдингу зауважили, що від 2 грудня пивзавод "Балтика" більше не перебуває під тимчасовим управлінням російської держави, а зовнішнє керівництво, яке російська влада призначила керівництвом "Балтики" 2023 року, залишить свої посади.

У повідомленні не розкривають ні суми угоди, ні імен нових власників. Але, за даними Reuters, російський уряд схвалив продаж "Балтики" за 34 млрд руб., або ж $320,75 млн. При цьому сама Carlsberg оцінювала свої російські активи в $1,06 млрд. 

Як стверджує Reuters, покупцем є зареєстрована в серпні 2024 року VG Invest, якою керує Єгор Гусельніков. За даними російських ЗМІ, ще один покупець – президент пивоварної компанії Таймураз Боллоєв. Він у 1990-х тренувався дзюдо разом із очільником Кремля Володимиром Путіним і створив із ним спортивний клуб для цього.

  • 28 березня 2022 року стало відомо що Росію залишає пивоварний концерн Heineken. Тоді ж і Carlsberg Group також оголосила про свій вихід з РФ та продаж підприємств. Тоді компанія зазначила, що продовжить виробництво в Росії, поки шукатиме нового власника.
  • 8 березня було відомо, що данська пивоварна компанія Carlsberg планує протягом весни продати всі активи у Росії, а до літа весь бізнес.
  • 23 червня російську пивоварню "Балтика" продали за угодою, яку підписала її власниця – данська компанія Carlsberg Group. Та після цього Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку Carlsberg в "Балтиці" і передати активи компанії під управління Росмайна. Після цього компанію очолив знайомий Путіна з 90-х Таймураз Боллоєв. Гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у Росії та відмовляється від угоди з урядом РФ
  • 2 грудня Путін своїм указом вивів активи Carlsberg у РФ з-під тимчасового держуправління.
Теги:
Новини
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Росія
бізнес
Данія
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