Carlsberg оголосив про продаж "Балтики" й вихід з РФ. За даними ЗМІ, компанію придбав партнер Путіна з дзюдо

Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті холдингу.

"Carlsberg Group домовилася про продаж своїх акцій пивоварного заводу "Балтика". Згідно з угодою, пивоварня "Балтика" передасть Carlsberg Group усі свої пакети акцій у Carlsberg Azerbaijan і Carlsberg Kazakhstan. Очікується, що трансакцію буде завершено протягом наступних кількох днів", – зазначено в повідомленні.

У компанії додали, що від моменту оголошення про намір покинути Росію в 2022 році вичерпали всі можливості, щоб знайти спосіб досягти повного виходу з РФ, при цьому захистивши співробітників, активи й вартість бізнесу Carlsberg.

"Завдяки сьогоднішньому оголошенню ми вирішимо численні судові справи та проблеми з правами інтелектуальної власності, пов’язані з пивоварнями "Балтика". Враховуючи обставини, ми вважаємо, що це найкращий досяжний результат для наших співробітників, акціонерів і подальшого бізнесу", – сказав Джейкоб Ааруп-Андерсен, гендиректор Carlsberg Group.

Новим контрольним акціонером "Балтики" стане компанія, яка в рівних частках належить двом співробітникам "Балтики", які зараз займають керівні посади в компанії. Вони стануть гендиректором і заступником гендиректора відповідно.

У холдингу зауважили, що від 2 грудня пивзавод "Балтика" більше не перебуває під тимчасовим управлінням російської держави, а зовнішнє керівництво, яке російська влада призначила керівництвом "Балтики" 2023 року, залишить свої посади.

У повідомленні не розкривають ні суми угоди, ні імен нових власників. Але, за даними Reuters, російський уряд схвалив продаж "Балтики" за 34 млрд руб., або ж $320,75 млн. При цьому сама Carlsberg оцінювала свої російські активи в $1,06 млрд.

Як стверджує Reuters, покупцем є зареєстрована в серпні 2024 року VG Invest, якою керує Єгор Гусельніков. За даними російських ЗМІ, ще один покупець – президент пивоварної компанії Таймураз Боллоєв. Він у 1990-х тренувався дзюдо разом із очільником Кремля Володимиром Путіним і створив із ним спортивний клуб для цього.