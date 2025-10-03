Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти
Ексклюзив

Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти

Володимир Федорович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
10:10
Економіка Сенс Банк

Уряд прийняв рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі, у статутному капіталі АТ "Сенс Банк", який до націоналізації належав російському олігарху Фрідману

Зміст

Еспресо розповість, як відбувалась націоналізація "Альфа банку", як установою керувала Україна та чому приватизація банку – логічне та закономірне рішення. 

Націоналізація банку російського олігарха після повномасштабного вторгнення

Перш за все, слід зазначити, що до процесу переходу банку у державну власність його головними акціонерами були російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен, а також бізнесмен того ж походження Андрій Косогов. Останні володіли ним через міжнародний холдинг ABH Holdings зі штаб-квартирою у Люксембурзі.

Попри те, що установа і після 2014 року керувалась російськими бізнесменами, процес націоналізації та позбавлення банку від впливів РФ став можливим лише після того, як восени 2022 року на Петра Авена і Михайла Фрідмана в Європейському Союзі, Великій Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії наклали санкції, які передбачають блокування активів.

Михайло Фрідман

Михайло Фрідман, фото: gettyimages

Паралельно банк почав формально відходити від російського іміджу "Альфи", змінивши назву на "Сенс банк".

Вже в березні 2022 року Нацбанк позбавив акціонерів можливості впливу на установу, а також призначив нового незалежного керівника, болгарського економіста Сімеона Дянкова, надавши йому право ухвалювати рішення щодо роботи банку. Водночас поява санкцій не могла бути причиною для фактичної зміни акціонерів, пояснювали у тому ж НБУ. Для таких дій необхідно було визнати банк неплатоспроможним, що не відповідало б дійсності стосовно "Сенс банку", навіть попри повномасштабне вторгнення.

Відтак 29 травня 2023 року Верховна рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати банки, які належать фізичним або юридичним особам, що потрапили під санкції.

Цікаво, що російський олігарх Михайло Фрідман все ж намагався вийти на контакт з українською владою, запропонувавши інвестувати у банк $ 1 млрд, однак це проігнорували. Також видання Forbes повідомляло, що покупкою установи цікавилась польська Grupa Polsat Plus.

Банк перейшов у власність держави

Попри вочевидь складні для банку часи, вже за рік після націоналізації установу внесли у кілька рейтингів, де його роботу оцінювали як позитивну. 

Зокрема у 2025 році видання "Фокус" у своєму рейтингу надійності роздрібних банків поставило "Сенс банк" на 7 місце, на відміну від 2024, коли установа посіла друге місце. 

Натомість "Мінфін" в останньому щоквартальному рейтингу стійкості банків дещо нижче оцінило колишній "Альфа банк", перемістивши його на 13 місце. До слова, у 4 кварталі минулого року його позиції були слабші – 17 місце 

Цікаво, що у цьому ж профільному виданні є й інший рейтинг, "народний". Він будується на підставі відсортованих модераторами відгуків відвідувачів "Мінфіну" про якість обслуговування в банках. Згідно з ним, "Сенс" посів 25 місце, поруч з "ПриватБанком", "Райффайзеном" та "Укрсиббанком".

Окрім того, Еспресо поспілкувалося з доктором економічних наук й професором Олександром Савченком, який зазначив, що, на його думку, "Сенс" є технологічним лідером серед українських банків, а також має сильних ризик-менеджерів, що значно знижує ризики зловживань посадових осіб.

"Так, банк може давати неадекватні кредити, але я не зустрічав жодної інформації стосовно нездорового ризик-менеджменту цієї установи. І вже давно відбулась реальна революція у сфері банківського контролю, тому те, що було можливим у 2008 році, вже років 10 як перестало бути реальністю", – вказав доктор економічних наук. 

При тому, інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі Еспресо зазначив, що навколо цієї установи є певні чутки про потенційні корупційні ризики, які з’явились з приходом держави до керівництва. Однак зауважив, що йдеться лише про чутки, підтвердження яким наразі немає, а оцінювати роботу націоналізованого банку у цій ситуації неефективно, адже була об’єктивна необхідність забрати його у російських власників.

Єдине ж спільне, про що говорили експерти – державний менеджмент однозначно менш ефективний, аніж приватний.

Закономірне та правильне рішення – експерти

Як пояснив Олександр Савченко, ще при націоналізації "Сенсу" ідея полягала у тому, аби якнайшвидше продати його згодом. На цьому ж наголошує і Сергій Фурса.

"Подальший продаж акцій – це природний результат, так треба робити. Це не залежить від того, чи було державне управління цього разу провальним, чи ні. Чим швидше банк передадуть у приватні руки, тим краще. Також варто розуміти, що державне управління точно не є таким ефективним, як приватне, і тому, скоріш за все, банк може поступово деградувати", – підкреслив інвестиційний банкір. 

Експерт додав, що підготовка до продажу, яку сьогодні оголосив Мінфін – радше формальна історія і щонайменше рік банк ніхто продавати не буде. Відтак, на думку Фурси, цей процес необхідно максимально прискорити.

І попри те, що актив дійсно знаковий й в Україні триває повномасштабне вторгнення Російської федерації, експерт вказує, що реалізувати його можна і зараз. 

"Це зовсім не є проблемою, проте на це потрібен намір держави, а такого немає. Скажімо, що державі подобається мати у власності "Сенс банк", – підкреслив фінансист.

Дещо іншої думки стосовно можливості якісно та невідкладно реалізувати цей актив притримується Олександр Савченко. 

"Приватизація, як на мене, ефективна, буде одразу після війни. Тоді його ціна стане максимальною", – додав професор. 

Також він додав, що тези щодо неефективності банку, корупційних моментів у його роботі, чи неякісного керування держави можуть бути звичайною грою на пониження – бажанням "збити ціну" дорогого активу.

"Я не виключаю, що хтось міг покласти око на цей банк, а в такому разі найкраща стратегія – це шукати, чи то реальних, чи то намальованих, бліх, аби максимально занизити його ціну. Ось це от справді можливо, і йдеться не лише про Україну – таке збивання вартості установи, на жаль, буває і на Заході", – каже Олександр Савченко. 

Натомість саме ж Міністерство фінансів України у своїй публікації наголосило, що приватизація відбуватиметься у 3 етапи – підготовка пакета акцій до продажу, проведення конкурсу, і лише тоді укладення договору купівлі-продажу.

Читайте також: Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала

Теги:
Новини
Світ
Україна
ВРУ
Війна з Росією
націоналізація
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Ґрета Тунберг
Автор Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Київ
+8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
11:26
Ексклюзив
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося
11:26
Партнерський матеріал
Аптека АНЦ фармацевти Запоріжжя
Від медикаментів до дронів: як аптеки "АНЦ" підтримують пацієнтів та фронт
10:49
пожежа на нафтопереробному заводі Chevron
На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
10:31
удар РФ, Харківщина
На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Ексклюзив
За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак
10:05
OPINION
У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"
09:55
безпілотник
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV