Для стримування інфляції: НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - наголосив регулятор.

Інфляція в Україні досягла піку в травні, після чого в червні почала знижуватись, хоча залишилася вищою за прогнозовану – здебільшого через погані погодні умови, що вплинули на ціни продуктів. Базова інфляція знижувалась швидше, що свідчить про певне послаблення внутрішнього цінового тиску, хоча витрати бізнесу на сировину й зарплати залишаються високими.

Зазначається, що валютний ринок залишається стабільним, завдяки попереднім діям НБУ, зокрема щодо облікової ставки. Інфляційні очікування громадян дещо погіршилися, але серед аналітиків залишаються стабільними, що говорить про впевненість у тимчасовості цінового сплеску.

Національний банк прогнозує, що інфляція надалі знижуватиметься, але повільніше, ніж раніше очікувалося. Зниження буде зумовлене монетарною політикою, стабільною гривнею, поліпшенням ситуації на ринку праці та врожаями.

НБУ очікує повернення інфляції до цілі 5% у 2027 році. Водночас відновлення економіки сповільнюється через війну, знищення інфраструктури, міграцію та кліматичні виклики. Прогноз зростання ВВП на 2025 рік становить 2,1%.

Фінансова допомога від партнерів відіграє ключову роль: у 2025 році Україна розраховує на $54 млрд, із яких вже отримано майже половину. Очікуваних обсягів має вистачити для стабілізації валютного ринку, контролю за інфляцією та покриття дефіциту бюджету без емісії. Однак залишаються значні ризики: війна, руйнування енергетики, нестача працівників, нижчі врожаї та можлива нестача міжнародних коштів у наступні роки. З огляду на це НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 15,5%, вважаючи її достатньою для підтримання зниження інфляції. У разі стабілізації ситуації Нацбанк поступово перейде до пом’якшення процентної політики, але наразі підстав для цього немає.

Облікова ставка визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам, а від цього, відповідно, залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також прийматимуть депозити.

НБУ знижує облікову ставку, коли немає причин очікувати інфляції. Підвищення ж облікової ставки навпаки відбувається тоді, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Варто зазначити, що в червні 2022 року регулятор підвищив її з 10% одразу до 25% річних. І на цьому рівні вона трималася до липня 2023-го. Потім НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, а у вересні – до 20%.

З 27 жовтня 2023 року облікова ставка була на рівні 16%, а з 15 грудня впала до 15%. 25 січня 2024 року НБУ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%, пояснивши це тим, що регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні.

Однак 14 березня 2024 року НБУ знизив облікову ставку до 14,5%, а з 26 квітня її було знижено до 13,5%. У червні облікову ставку встановили на рівні 13%, а у липні зберегли на тому ж рівні.

31 жовтня 2024 року правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%, а з 13 грудня облікову ставку було встановлено на рівні 13,5%.

У січні 2025 року НБУ встановив облікову ставку на рівні 14,5%, а у березні – на рівні 15,5%.