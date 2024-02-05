Пінчук вийшов із власників радіогрупи Tavr Media, - Forbes
Український олігарх Віктор Пінчук більше не є співвласником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, "Наше Радіо" і "Радіо Байрактар". Єдиним власником найбільшої радіогрупи Tavr Media став Микола Баграєв
Про це заявила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк у коментарі Forbes.
"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media", - зазначила Вовк, додаши, що деталі угоди не підлягають розголошенню.
Згідно з сервісом YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв. А власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.
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Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.
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