Пінчук вийшов із власників радіогрупи Tavr Media, - Forbes

Про це заявила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк у коментарі Forbes.

"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media", - зазначила Вовк, додаши, що деталі угоди не підлягають розголошенню.

Згідно з сервісом YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв. А власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.