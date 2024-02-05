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Пінчук вийшов із власників радіогрупи Tavr Media, - Forbes

5 лютого, 2024 понедiлок
22:24
Економіка Віктор Пінчук

Український олігарх Віктор Пінчук більше не є співвласником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, "Наше Радіо" і "Радіо Байрактар". Єдиним власником найбільшої радіогрупи Tavr Media став Микола Баграєв

Про це заявила директорка з комунікацій Фонду Віктора Пінчука Наталія Вовк у коментарі Forbes.

"Віктора Пінчука немає у структурі кінцевих бенефіціарних власників Tavr Media", - зазначила Вовк, додаши, що деталі угоди не підлягають розголошенню.

Згідно з сервісом YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником радіостанцій "Хіт FM", Kiss FM, Radio Roks, Classic Radio, "Наше Радіо", "Радіо Байрактар", Radio Jazz, Радіо Relax є засновник радіогрупи Tavr Media Микола Баграєв. А власником "Радіо Мелодія" є його син Руслан Баграєв.

  • Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено. Ахметов зазначив, що таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів. 

  • Холдинг Ріната Ахметова System Capital Management розпочав процедуру анулювання усіх державних ліцензій на мовлення і провайдера програмної послуги, які мала його Медіа Група Україна.

  • Народний депутат Микола Княжицький вважав, що олігархи Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп, як це зробив Ахметов.

Теги:
Україна
олігархи
бізнес
Віктор Пінчук
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