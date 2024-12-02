Шмигаль: "тисячу Зеленського", яку оформлять за кордоном, доведеться пізніше повернути

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - заявив Шмигаль.

За його словами, відповідна програма діє лише для громадян, які перебувають на території України.

Шмигаль додав, що спочатку люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

За перші 5 годин українці оформили понад мільйон заяв на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка".